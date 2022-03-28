Altın yatırımcılarının her gün merakla takip ettiği haberler arasında yer alan altın fiyatları 28 Mart Pazartesi günü merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Altın yatırımcılarının her gün merakla takip ettiği haberler arasında yer alan altın fiyatları 28 Mart Pazartesi günü merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Gram altın güne 924 TL ile başladı. İşte günün tüm altın rakamları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Haberi okumaya devam et!

Brent petrol artışı ve Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte altın fiyatları yükselişe geçerken şimdilerde ise ortalığın durulması ile tekrar düşüşe geçti. Uzmanlar ise gram altının 1000TL'e ne zaman yükseleceğini merak etmektedir. İşte 28 Mart Pazartesi itibari ile altın fiyatları haberimizin devamında yer alıyor.

28 MART PAZARTESİ GÜNÜN ALTIN RAKAMLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU ?

Gram altın alış fiyatı: 924

Gram altın satış fiyatı: 930

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.482TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.515TL

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın alış fiyatı : 2956TL

Yarım altın satış fiyatı : 3030TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU ?

Tam altın alış fiyatı : 6.055,00

Tam altın satış fiyatı : 6.106,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU ?

Cumhuriyet altını alış fiyatı : 5930 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6043 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.157 TL

Ata altın satış: 6.310 TL

GRAM ALTIN 1000TL'E NE ZAMAN ULAŞACAK? ÜNLÜ EKONOMİSTLERDEN ALTIN YORUMU..

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altına dair yorumlarda bulundu.

"Önceki gün sert düşüşler yaşandı. Gram altında 900 liranın üzerinde alım yapılmaması konusunda uyarılarım vardı. Sabredip bekleyenlere ne mutlu, alanlara ise geçmiş olsun. Memiş, 4 haftalık süreçte 900 lira ve üzerindeki fiyatlara gram altın, 14 liranın altına düşmeden dolar alımına gidilmemesini önerdi. Yıl sonu için gram altında 1.450 lira beklentisini sürdüren İslam Memiş, "Ama önce bir düşüş süreci yaşanacak, sonra altında yeni zirveler göreceğiz" dedi.