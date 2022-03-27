Ziraat Bankası, icralık daire sitesini her geçen gün güncellemek durumunda kalıyor. Eklenen yeni dairelere yetişmek için acele etmek gerekirken fiyatlar da alıcılara deyim yerindeyse göz kırpıyor.

Ziraat Bankası’nın icradan satışa çıkardığı daireler yeniden görücüye çıktı. Oldukça yüksek bir sirkülasyona sahip olan Ziraat Bankası, icralık daire sitesini her geçen gün güncellemek durumunda kalıyor. Eklenen yeni dairelere yetişmek için acele etmek gerekirken fiyatlar da alıcılara deyim yerindeyse göz kırpıyor.

Türkiye’nin köklü devlet bankalarından biri olan Ziraat Bankası, gayrimenkul satışında da en ön saflarda yer almakta. Şube sayısı bakımından bankacılık sektörünün öncülerinden olduğu için satışa hazır çok sayıda icralık dairesi olan Ziraat Bankası, icradan ev almak isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Siz de ev alıp yatırım yapmak ya da kendiniz taşınmak istiyorsanız Ziraat Bankası tarafından her gün yenilerinin paylaşıldığı birbirinden dikkat çekici dairelere göz atmadan kararınızı vermeyin.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Onlarca Satılık Daire Satışa Çıkarıldı

Ziraat Bankası gayrimenkul satış sitesini incelediğinizde bir yandan fiyatlara şaşıracak, diğer yandan mutlaka istediğiniz ilde bulunan seçenekler sayesinde hayalinizi gerçeğe dönüştürebileceksiniz. Türkiye’nin dört bir yanındaki daireleriyle oldukça geniş bir portföye sahip olan Ziraat Bankası, bu bağlamda da diğer bankalara fark atmakta. Bazı bankaların seçenekleri sınırlı iken Ziraat Bankası’nın çok sayıda icralık konut satışı yapması, alıcıların dikkatinden kaçmıyor.



Gayrimenkullerin sergilendiği Ziraat Bankası gayrimenkul satış sitesini incelerken sitenin kullanıcılarına sunulan bazı özelliklerinden faydalanabileceksiniz. Beğendiğiniz bir konutun görüntüsüne tıklamanız halinde detayların anlatıldığı sayfaya ulaşabilirsiniz. Ayrıca ekranın sol tarafında bulunan filtreleme bölümünü kullanarak dilediğiniz bir şehirde özel arama gerçekleştirebilirsiniz. İl seçeneğinin dışında belirli fiyatlar arasında arama yapma şansına da sahip olacaksınız.

100.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcıların dikkatini çeken Ziraat Bankası, konut dışındaki gayrimenkulleriyle de adından söz ettirmekte. Tüm gayrimenkullerin sergilendiği Ziraat Bankası gayrimenkul satış sayfasına ulaşmak için bankanın resmi internet sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Sayfada ister ana ekranda bulunan ilanlar üzerinden ilerleyebilir, isterseniz arama özelliğini kullanarak dilediğiniz arama seçeneklerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerinden edineceğiniz giriş bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapabilir ve teklifinizi sistem üzerinden otomatik olarak iletebilirsiniz.