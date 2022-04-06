Google'ın en büyük servis araçları arasında yer alan Google Analytics uygulamasında son 1 saatte belirli problemler yaşanıyor. Google Analytics Veri Hatası! Google Analytics Çöktü Mü?

Google'ın en büyük servis araçları arasında yer alan Google Analytics uygulamasında son 1 saatte belirli problemler yaşanıyor. Webmaster'lar web sitelerini veya markalarının trafik ve dönüşümlerini takip etmek aracılığıyla kullandıkları Google Analytics uygulamasında son saatlerde belirli erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar gerçek zamanlı ve genel bakış trafiklerinde problemler yaşanırken çöküp çökmediği ise merak ediliyor. Google Analytics Veri Hatası! Google Analytics Çöktü Mü? Detaylar haberde yer alıyor.

Google Analytics gerçek zamanlı hatası

Webmaster'ların web sayfalarının trafik sayılarını takip etmek aracılığıyla kullandıkları Google Analytics'de son saatlerde erişim problemleri yaşanıyor. Google Analytics veri hataları sonrasında ise kullanıcılar uygulamanın çöküp çökmediğini merak ediyor. Google tarafından herhangi bir açıklama gelmezken problemlerin ne zaman biteceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Google Analytics veri hatası, Google Analytics gerçek zamanlı trafik hatası gibi aramalar sonrasında ise kullanıcılar problemin kaynağını araştırmaya başladı.

Google Analytics çöktü mü?

Google servisi olan ve dünyada en fazla tercih edilen analiz araçlarından birisi olan Google Analytics için çöküp çökmediği bilgileri henüz basına servis edilmedi. Gelecek bilgiler doğrultusunda kullanıcılar hatanın kaynağını çözmek ve problemi ortadan kaldırmak istemektedir. Gelişmeler geldikçe gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.

Google Analytics Google'ın Urchin firmasını satın alması sonrasında duyurduğu ücretsiz web site performans analizi servisidir. Kullanışlı arabirimi ve ücretsiz olması sayesinde kısa sürede bloglardan büyük kurumsal web sitelerine kadar geniş yelpazede yaygınlaşmıştır.

Yayınlanma tarihi: 2005