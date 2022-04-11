TRT 1 ekranlarının en sevilen dizisi Gönül Dağı sezon finali mi yapıyor? Ekranların en başarılı dizilerinden birisi olan Gönül Dağı'ndan sezon finali haberi geldi. Peki Gönül Dağı Final mi Yapıyor? Gönül Dağı Sezon Finali Ne Zaman? Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak? İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının en çok sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı hem oyuncuları hem de senaryosuyla izleyenleri etlkilemeye devam ediyor. Gönül Dağı hızlı şekilde ilerlemeye devam ederken izleyicilerin uzun süredir beklediği sezon finali haberi de geldi. Peki izleyici kitlesini derinden üzen Gönül Dağı sezon finali ne zaman gerçekleşecek?

Oyuncu kadrosunda Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Berk Atan, Hazal Çağlar, Hüseyin sevimli, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Gülhan Tekin ve Ege Aydan'ın bulunduğu Gönül Dağı büyük bir izleyici kitlesi ile devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana oldukça başarılı bir ilerleme gösteren Gönül Dağı bu başarısını reytinglerde de gösteriyor. Gönül Dağı'nın sezon finalini ne zaman yapacağını merak eden izleyiciler gözlerini yapılacak açıklamalara çevirdi. Gönül Dağı sezon finali ne zaman?

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Hem oyuncu kadrosu hem oyunculuklar hem de senaryo bakımından izleyicinin gönlüne taht kurmayı başaran Gönül Dağı anadolu topraklarına sıkışan aşkları, aile hayatlarını izleyiciye geçirmeye devam ediyor. Hem dramın hem komedinin hem de birbirinden sarsıcı sahnelerin aynı dizide olduğu Gönül Dağı izleyicilerin uzun zamandır beklediği sezon finali kararını verdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeni diziler çıkmaya başladı. Sezonluk diziler kış dizilerinin sezon finali vermesine neden oldu. Senaryosuyla sadece TV ekranlarında değil sosyal medyada da oldukça sık konuşulan Gönül Dağı kış projeleri arasında sezon finali yapacak olan yapımlar arasında yerini aldı.

İzleyicilerini derinden üzen sezon finali haberi ''ne zaman olacak?'' sorularını da beraberinde getirdi. TRT 1 'in en sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı bazı eleştirilerin de hedefi haline gelmişti. Bazı sahnelerin direkt atlanması ve fazla kapalı biçimde izleyiciye aktarılması sosyal medyada eleştirilen konular arasında yer aldı. Dizinin sezon finali tarihi tam olarak belli olmasa da birkaç hafta daha devam edeceği konuşuluyor.