TRT 1 ekranlarının en sevilen dizisi Gönül Dağı başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ederken reyting sıralamalarında her hafta birinci sırada yer alıyor. Gönül Dağı 59. Bölüm izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Gönül Dağı 59. Bölüm Fragmanı İzle! Gönül Dağı 59. Bölümde Neler Yaşandı? Gönül Dağı 59. Bölüm Özeti...

TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Gönül Dağı reyting rekorlarını kırıp geçmeye devam ediyor. Yayına girdiği günden bu yana oldukça başarılı bir ilerleme kaydeden Gönül Dağı 58. bölümüyle ekranlara damga vurmuştu. Son zamanların en çok konuşulana dizisi Gönül Dağı 59. bölüm fragmanları TV ekranlarına damga vurdu. Gönül Dağı 59. Bölüm izle...

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi usta isimlerin bulunduğu Gönül Dağı TRT 1'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Sadece TRT 1 ekranlarının değil aynı zamanda TV ekranlarında en çok ilgi gören dizileri arasında yer almaya devam ediyor.

Gönül Dağı 59. Bölüm Fragmanı İzle!

Özellikle de son bölümüyle ekranlara damga vuran Gönül Dağı sadece TV ekranlarında değil sosyal medyada da en çok ilgi gören diziler arasında. Hem oyunculukları hem de senaryosu oldukça beğenilen dizinin 59.bölümünde neler yaşanacağı ise oldukça merak ediliyor.

Gönül Dağı 58. bölümüyle ekranlara damga vurmuştu. Hem aşkın, hem gözyaşının hem de mutluluğun en saf halinin yaşandığı Gönül Dağı'nda farklı duygular ve hayatlar ele alnıyor. Son olarak 58. bölümü ile ekranlara gelen Gönül Dağı 59. bölümüyle de çok konuşuldu. Gönül Dağı 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 59. bölümde neler yaşandı?

Gönül Dağı 59. Bölüm İzle!

Anadolu'nun bağrında bozkır topraklarında devam eden hilkayesiyle izleyicilerin gönlünü fetheden Gönül Dağı oyunculuklarıyla da sık sık gündeme geliyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Gönül Dağı önümüzdeki Cumartesi saat 20:00'da izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Gönül Dağı Nerede Çekiliyor?

Gönül Dağı izleyicilerinin merak ettiği bir diğer konu ise dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri devam eden Gönül Dağı'nın dizide görülen Gedelli köyü Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır.