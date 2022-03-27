Yayınlandığı her dönemde reyting rekorları kıran Survivor programında bu hafta öyle bir yarışmacı adaya veda etti ki; sevenleri adeta şok oldu!

Yayınlandığı her dönemde reyting rekorları kıran Survivor programında bu hafta öyle bir yarışmacı adaya veda etti ki; sevenleri adeta şok oldu! Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Survivor All Star’da art arda yaşanan elemeler gündeme bomba gibi düştü.

TV ekranlarının en çok sevilen ve izlenen programı Survivor, bu dönemde de heyecanlı dakikalar yaşatan, sevilen yarışmacıları ile de izleyicileri adeta ekrana kilitleyen Survivor’da kıyasıya devam eden mücadelelerde, rekabet bu hafta doruğa ulaştı. Özellikle iki etaplı yapılan dokunulmazlık oyununda nefesler tutuldu. Bu hafta da aday olan isimler belirlenerek, adaya veda eden yarışmacı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!

Ocak ayından bugüne kadar yayınlandığı her bölümü çok konuşulan Survivor programı gündemden düşmüyor. Geçen hafta yaşadığı mide rahatsızlığı ile bilinen başarılı yarışmacı Elif adaya veda etmişti. Bunun üzerine Ünlüler ve Gönüller takımında gerilim eksik olmadı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dokunulmazlık oyunu son derece heyecanlıydı. İki takım içinde de gerilim eksik olmadı. Peki dokunulmazlık oyununda hangi takım galip geldi? İşte tüm detaylar…

Geçen hafta 25 Mart’ta yayınlanan bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun 1. Etabını ünlüler kazanmıştı. Uzun süredir galibiyet sevinci yaşayamayan ünlüler için bu galibiyet oldukça büyük bir sevinç uyandırdı. Aday olarak da gönüllüler takımının yarışmacısı olan Evrim ve Yağmur’un adı yazıldı. Evrim’in adının daha fazla çıkması sonucunda Evrim 1. Eleme adayı oldu. Fakat ünlülerin sağladığı başarı elemenin akıbetini değiştiremedi. Sağlık sorunları ile mücadele eden Elif, adaya veda eden isim oldu.

Rekabetin gün geçtikçe arttığı yarışmada bu hafta oynanacak oyun ve elenecek isim oldukça merak konusu oldu. Her hafta sürpriz bir ismin gitmesi, izleyiciler için de heyecanın artmasını sağladı. Elif’in elenmesinin üzerinden adada yaşananlar da sosyal medyada çok konuşuldu. 1 Nisan’da ise eleme adayları ve adaya veda edecek olan isim takipçileri tarafından merakla beklenmektedir.