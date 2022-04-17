Kralbozguncu Giresunspor Beşiktaş maçı canlı izle taraftarium24 jestyayın selçuk sports justin tv Giresun Beşiktaş BJK canlı kaçak maç izle şifresiz link. Süper Lig'de kalmak için büyük uğraş veren Giresunspor, sahasında son haftalarda yeni teknik direktörü ile bambaşka bir görüntü çizen Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor. Selçukspor tv canlı izle Beşiktaş Giresun maçı bedava Bein Sport 1 hd canlı maç yayın izle.

Süper Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bein Sports 1 kanalından canlı ve naklen izlenebilen Giresunspor Beşiktaş maçı için futbol severler Giresun bjk canlı maç izle kaçak Kralbozguncu Beşiktaş Giresunspor maçını taraftarium24 jestyayın canlı izle şifresiz giresunspor beşiktaş maçı selçuk sports justin tv izle kaçak araştırması yapıyor. İşte Giresun Beşiktaş maçı iptv, telegram, youtube ve golvar gibi adreslerden şifresiz bedava kaçak maç izleme.

Giresunspor Beşiktaş maçı canlı izle

Geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yenerek alt lige gönderen Giresunspor, 32 hafta sonunda 39 puanla 16'ncı sırada yer alıyor ve matematiksel olarak ligde kalma garantisini hala veremedi. Takımda ciddi bir para krizi var! Son 5 lig maçında kaptanlık yapan Senegalli defans oyuncusu Mamadou Diarra, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti ve şehri terk etti. Benzer bir süreç daha önce Joey Pelupessy ve Joe Champness için yaşanmıştı. Antalyaspor'un yenilmesinin ardından rakip takımın taraftarları ile tribünlerde eğlendiği ortaya çıkan Souleymane Doukara, milli maç sırasında da kadrodan çıkarıldı. Diarra'nın ayrılmasının ardından Sergen Pinçciol'un Alexis Perez ile birlikte oynaması bekleniyor. Orta sahadaki "Traore [ampersand] Flavio" ikilisi ve önlerindeki Chiquinho değişmeyecek. Kanatlarda 2 forma ile 4 aday (Diabate, Shapi, Muhammed, Sergio); Öte yandan 2 isim (Umut Nayir, Balde) stoperde oynamak için kendi içlerinde yarışıyor. Seçimler maç sırasında netleşecektir.

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Valerien Ismael'in göreve başlamasının ardından 2 maça çıkan Beşiktaş, 4 puan toplarken, 6 ismi Giresun'a götürmedi. Welinton cezası nedeniyle Mert Günok sakatlığı; Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat, hocanın kararıyla "evde" bırakıldı... Welinton'ın yokluğunda İsmail'in üçlü savunmayı "Necip, Vida, Montero" olarak oluşturması bekleniyor. Kalan bölgelerde radikal bir değişiklik olmayacak... Valentin Rosier sağ kanatta, Rıdvan Yılmaz ise sol kanatta oynayacak. Orta sahanın ortasında "Josef [ampersand] Can Bozdoğan" izleyeceğiz. Rachid Ghezzal hücumun bir kanadında, Michy Batshuayi merkezde ve Alex Teixeira karşı kanatta oynayacak.

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- Giresunspor'un evinde oynadığı son 5 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

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- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 21 gol)

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Spor Toto Süper Lig'de 33.hafta karşılaşmalarında Giresunspor evinde Beşiktaş takımını ağırlıyor. Avrupa kupaları için mücadele veren Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak.