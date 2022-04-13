Dijital işler arasında en fazla dikkat çeken ve beğenilen yapımlar arasında yer alan Gibi projesi ekibi Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında yer aldı. Gibi Ekibi Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum Program Tekrarı İzle

Dijital işler arasında en fazla dikkat çeken ve beğenilen yapımlar arasında yer alan Gibi projesi ekibi Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında yer aldı. Programı kaçıranlar tekrar bölümünü izlemek isterken internette arama yapmaya başladılar. Exxen'in en fazla izlenen dizi işlerinden birisi olan Gibi kısa süre içerisinde elde ettiği popülerite ile birlikte Türkiye'de farklı bir mizah kapısını araladı. Tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Gibi ekibi program tekrarı ise haberin devamında yer alıyor.

TV100 GİBİ EKİBİ PROGRAM TEKRARI İZLE

Tv100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında bu hafta Gibi ekibi yer aldı. Gibi ekibi ile yapılan hoş sohbet seyirciler tarafından dikkat çekti. Program tekrarını izleyemeyen vatandaşlar ise program tekrarını izlemek için araştırmalar gerçekleştiriyor. İşte 13 Nisan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum Gibi ekibi bölüm tekrarı..

CANDAŞ TOLGA IŞIK İLE AZ ÖNCE KONUŞTUM GİBİ PROGRAMINDA NELER KONUŞULDU?

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına bu akşam GİBİ dizisinin ünlü oyuncuları Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan ve senaristi Aziz Kedi konuk oluyor. GİBİ dizisi nasıl ortaya çıktı, kısa sürede ekran fenomenine nasıl dönüştü, efsane karakterleri ve replikleri kağıda nasıl döküldü, dizide yaşanan unutulmaz anlar neler? GİBİ ekibi Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'da hepsini ve çok daha fazlasını konuşuyor.

GİBİ DİZİ KONUSU

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.

Dizinin senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit yazarken yapımcılığını ise Barış Ayaztaş ve tekrardan Feyyaz Yiğit yapıyor.