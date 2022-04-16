Exxen’in Türkiye faaliyetlerinin başlaması ile birlikte yayınlanan diziler arasında yer alan Gibi kısa süre içerisinde milyonlarca izlenmeye ulaştı! Peki Gibi dizisi Yılmaz ve İlkkan ne iş yapıyor, meslekleri nedir? İşte detaylar..

Dev medya patronu Acun Ilıcalı'nın bir dizi, film izleme platformu açma hayallerini gerçekleştirmesi ile birlikte kurmuş olduğu Exxen kısa süre içerisinde tüm Türkiye'de milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya başlandı. Başarılı format ve televizyon hayatının ardından dijital platformda oluşturan Acun Ilıcalı, Exxen ile kaliteli yapımlar çıkarmaya devam ediyor.

Platformun açılması ile birlikte ilk işleri arasında yer alan Gibi, senaristliğini Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit gibi başarılı isimlerden oluştu. Gibi dizisinin oyunculuklarını ise Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan oluşturdu.

Platformun açılmasının ardından Gibi dizisinin milyonlarca kullanıcıya ulaşması, beraberinde sosyal medyada çok fazla konuşulmaya başlandı. Proje 2 sezonluk sözleşmesinin ardından 2 sezonluk ekstra anlaşma daha yaparken dizide Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın Yılmaz ve İlkkan karakterlerinin meslekleri çok konuşuldu.

Yılmaz ve İlkkan'ın yaşadığı olaylar dizide çok beğenilirken ikilinin dizi içerisinde ki dünyalarında ne meslek yaptığı milyonlarca kullanıcı tarafından soruluyor. Asla ne iş yaptıkları bilinmeyen 2 karakter olan Yılmaz ve İlkkan'a bu heyecan dolu hikayelerinde ise Ersoy eşlik ediyor. İzleyiciler Ersoy'un kırtasiyede çalıştığını bilinirken bir bölüm sonrasında ise kırtasiye işinden ayrıldığını öğrenmişti. Fakat izleyiciler Yılmaz ve İlkkan'ın işleri hakkında bilgi sahibi olmak isterken halen olamadılar. Bu sebeple izleyiciler Yılmaz ve İlkkan'ın mesleklerini araştırıyor. Peki meslekleri ne?

Dizinin senaryo tarafında da Yılmaz ve İlkkan'ın ne iş yaptığı gibi birçok bilgi bilinmez iken internette yer alan bazı tahminler haberde yer alıyor.

Yılmaz ve İlkkan'ın meslekleri hakkında dizide bazı açıklamaları bulunarak izleyiciler belirli tahminlerde bulunuyorlar. Yılmaz oynadığı bölümlerde "İşim gereği çok geziyorum, telefonunda da işiyle ilgili aplikasyonlar bulunuyor" ifadelerinde bulunurken İlkkan'ın ise işi gereği yapı fuarına gittiği biliniyor.

Banyo bölümünde Yılmaz'ın "hafta içi boşum, hafta sonu gelenim gidenim oluyor" açıklamalarından ardından karakterin çok uğraş gerektiren veya düzenli çalışması gereken bir işi olmadığı biliniyor. İkili hakkında birçok varsayımlar yer alırken İlkkan'ın yapı fuarına gitmesi ile ilgili inşaatla alakalı bir iş de çalıştığı varsayımlarında yer alıyor. İkilinin meslekleri ile ilgili herhangi bir çıkarım yapılamazken açıklamaları doğrultusunda 3.sezonda işleri ile ilgili gerçekler de ortaya çıkması bekleniyor.