Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu Exxen dizi film platformunda yayınlanan Gibi 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Peki Gibi 3.sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gibi 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Sosyal medyada gündem olan ve izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Gibi 3.sezon en zaman yayınalanacak? Exxen üyeleriyle buluşmaya hazırlanan Gibi 3.sezon yayın tarihi belli oldu. İşte Gibi izleyicilerini sevindiren yayın tarihi...

Gibi Bomba Gibi Geri Dönüyor!

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürsat Öçalan gibi isimlerin bulunduğu Gibi geçtiğimiz yıl izleyicileriyle buluşmuş ve ilk iki sezonuyla oldukça beğenilmişti. Hem senaryosu hem oyunculukları hem de dizide geçen diyaloglarıyla oldukça beğenilen Gibi'nin 3.sezon yayın tarihi belli oldu. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Sosyal medyada büyük bir kitle tarafından konuşulan Gibi izleyicilerinde güzel etkiler bırakmıştı. Her iki sezonuyla da oldukça beğenilen Gibi'nin 3.sezon yayın tarihi belli oldu. Exxen platformu üyeleriyle buluşacak olan Gibi'nin 3.sezon çekimleri tamamlandı. Gibi 3.sezon ne zaman yayınlanacak? İşte o çok merak edilen haberin detayları...

3.sezonu ile izleyicileriyle buluşacak olan Gibi'de yine birbirinden muzip olaylar yaşanmaya devam edecek. Diyaloglar ve özellikle de dizideki repliklerin sosyal medyada çok konuşulması dizinin 3.sezonuna olan ilgiyi daha da arttırmıştı. Gibi 3. sezon yayın tarihi izleyiciyi oldukça mutlu etti. İşte Gibi 3.sezon yayın tarihi...

Komedi filmleriyle tanınan Feyyaz Yiğit'in Gibi dizisindeki oyunculuğu ve replikleri çok beğenilmiş ve oldukça ilgi görmüştü. Gibi'nin 3.sezon tarihinin belli olduğu iddiaları gündemi bomba gibi sallarken izleyiciler gözlerini gelebilecek açıklamalara çevirdi. Henüz kesin bir açıklama bulunmamasıyla birlikte Gibi'nin 3. sezonunun ne zaman çıkacağı belli değil.