Son zamanların en çok sevilen dizisi, Gibi içerisinde yapılan sokak röportajında Yılmaz neler söyledi? Youtube üzerinden açıklama yaptı..

Son zamanların en çok sevilen dizisi, Gibi içerisinde yapılan sokak röportajında Yılmaz neler söyledi? Youtube üzerinden açıklama yapan Feyyaz Yiğit konu hakkında bilgi verdi. Exxen platformuna özel olarak çıkan Gibi dizisi güldürürken kafamızda bazı soru işaretleri bırakmıştı.

Gibi dizisine duyulan ilgi, çıkmasından itibaren hergün artarak büyük seviyelere ulaşmıştır. İlk olarak Ölümlü Dünya filminde tanıdığımız Feyyaz Yiğit, bu sefer kendi yazarlığını üstlendiği Gibi dizisinde oynayarak inanılmaz bir başarı elde etti. Gibi dizisinin tutmasıyla birlikte ikinci sezon gecikmedi. İkinci sezonun dördüncü bölümünde Yılmaz'ın sokak röportajında ne söylediği insanlar tarafından merak konusu olmuş durumda. Dizinin sonunda da sokak röportajının ne içerdiği hakkında bilgi verilmemesiyle insanlar bu konuyu daha çok merak etmişlerdir.

Gibi Yeni Sezon Ne Zaman Gelecek?

Şu an için 3. sezonun gelip gelmeyeceğini bilmediğimiz Gibi dizisinin başarası inanılmaz derecede insanları etkilemiş durumda. Feyyaz Yiğit gibi kaliteli oyuncu ve yazarların sevdiğimiz platformlarda yer alması bizleri mutlu etmektedir. Feyyaz Yiğit'in Gibi dizisini üstlenmesinde Ali Atay ve Hazal Kaya'nın da büyük rolü bulunmaktadır. Yakın ilişkileri bulunan ikilinin aralarının iyi olduğunu bilmekteyiz. Projenin başlatılmasıyla birlikte dizinin sosyal medyada sürekli paylaşılması ilginin artışını hızlı bir şekilde katladı. Diziniin içindeki Yılmaz ve İlkkan'ın sürekli olarak çatışmada olması güzel kesitler ve diyalogların ortaya çıkmasını sağlamakta.

Feyyaz Yiğit, geçen günlerde katıldığı bir Youtube kanalında bu sokak röportajının açıklmasını yaptı. Sokak röportajı bölümündeki sahne hakkında soru sorulan Feyyaz Yiğit bu konuyu söyleyemeyeceğini belirtti. Gibi dizisinin devam edip etmeyeceği hayranları tarafından çokça sorulmaktadır. Şuan için bir çalışma yapıldığı resmi olarak belirtilmemiştir. Feyyaz Yiğit farklı projelerde yer alması da merak konusu olurken henüz bir çalışma yapılıp yapılmadığı belirtilmemiştir.