Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Tapu Müdürlüğü üzerinden gerçekleşen tapu harcı ödeme işleminin bir başka kolay yolu daha var. Tapu ödemeleri e-Devlet üzerinden e-tahsilat seri numarası girilerek kolaylıkla gerçekleşebilir. İşte, e-Devlet tapu harcı sorgulama işlemlerinin detayları…

Tapu harcı, gayrimenkul alım satımı işlemleri sırasında kişilerden tahsil edilen hizmet bedelidir. Bu bedel sadece taşınmaz malların alım satım işlemleri için geçerlidir. Tapu harcının yatırılmaması takdirde, tapu işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Peki, e-Devlet üzerinden tapu harcı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine giderek alabilirsiniz.

E-Devlet tapu harcı sorgulama işlemi için yapılması gereken şeyler şunlardır:

E- devlet sistemine giriş yapılır. Giriş için TC kimlik numarası ve şifre yazılmalıdır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra arama motoruna “Tapu harcı sorgulama “ yazılır.

Sorgulama sonucunda ekrana Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Kadastro Harç Ve Döner Sermaye Sorgulama seçeneği gelir.

Seçeneğe tıkladıktan sonra açılan sayfada e -tahsilat seri numarası istenilen bölüme girilmelidir. Bu numara 12 – 13 haneden oluşmaktadır.

Tahsilat numarasının yazılmasından sonra sorgula butonuna basılır.

Sorgulama işleminin sonucunda tapu harcı ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sorgulama sonrasında ödenecek tutarın belirlenmesi ile ödeme sürecine geçilir. Tapu harcı, maliye Bakanlığı tarafından verilen yetkiye sahip banka şubeleri, banka ATM’leri ve elektronik ortam üzerinden kolaylıkla yapılabilir.

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Kimler tapu harcı öder?

Tapu harcı, hem alıcı hem de satıcı tarafın ödemesi gereken bir hizmet bedelidir. Tapu harcı bedeli, taşınmazın satış bedelinin binde 20’si şeklinde hesaplanır. Öneğin; 200 bin TL değerindeki bir evin satısında tapu harcı olarak 4 bin TL olarak belirtilir.

Tapu harcı ödemenin diğer yolları nelerdir?

Tapu harcı sorgulaması ve ödemeleri e-Devlet üzerinden yapıldığı gibi Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden de kolaylıkla yapılabilir. Bunun için gelir İdaresi başkanlığı resmi intenet sitesine girilmelidir. Site içerisinde e-tahsilat seri numarası girilerek sorgulama ve ödeme işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

E-devlet üzerinden ödeme gerçekleştirmek isteyen kişiler, kişisel bilgilerini doğruladıkları takdirde ödeme sayfasına geçerek ödemeyi yapabilirler. Tapu harcı ödemeleri, kişilerin sattıkları veya satın alacakları taşınmazın hizmet bedelidir.