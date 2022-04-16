Sevilen online market ve yemek sipariş uygulaması Getir; yeni projesini duyurdu. Getirİş nedir? Getirİş çıktı mı? Detaylar haberimizin devamında...

Sosyal medyada gündem haline gelen o paylaşım sonrasında Getirİş mi geliyor iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Yapılan paylaşımda Getir uygulamasının yenilik katmak üzerine çalışmalar yürüttüğü görüldü. Bu çalışmaların uygulamaya dökülmesi ile birlikte de Getir uygulamalarının yanı sıra diğer pek çok uygulama için bir devrim niteliğinde olacağı öne sürüldü. Yeni geliştirecekleri özellik sayesinde hem kolaylık sağlayan hem de kişilerin hayatlarında değişiklik yapan bir farklılık koyacakları görüldü. Bu paylaşım ile birlikte sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Yeni çıkacak olan özelliğin içeriği merak edilirken, olması beklenen birkaç özellik kullanıcıları heyecanlandırmaya yetti. Peki Getirİş nedir?

Getirİş Nedir?

Getir'in yeni projesi olan Getirİş sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı. Twitter'da yapılan paylaşım ile, iş arayan freelancerlar ve çalışan arayan şirketlerin birbiriyle iletişime geçerek istihdam sağlaması hedeflenen uygulama dikkatleri üstüne çekti.

Duyuruya göre uygulamada "İş Arıyorum" ve "Çalışan Arıyorum" bölümleri yer alıyor. Bu bölümlerden freelancer çalışanlar ve şirketler kendilerine uygun iş veya çalışanlar ile iletişime geçebiliyor. Güvenlik nedeniyle adayların telefon numarası ve adres gibi iletişim bilgilerinin karşı taraflarla paylaşılmadığı uygulamada, uygulama bünyesinde görüntülü görüşme yapılabiliyor.

Getirİş'i Kimler Kullanabiliyor?

İstihdamı artırmak için geliştirilen uygulamada freelance çalışanlar ve şirketler yer alıyor. Uygulamayı kullanabilmek için herhangi bir şart gözetilmiyor. Getir üyeliğine sahip olan her vatandaş uygulamayı kullanarak iş alabiliyor. Sosyal medyada gündeme oturan uygulama ile ilgili vatandaşlar nasıl kullanılacağını da araştırıyor.

Getirİş Nasıl Kullanılır?

Getir uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, panel seçimi kısmından Getirİş kısmını seçerek iş ya da çalışan ekranını görüntülüyebiliyor. Kendilerine uygun ilanlara başvuru yapan kullanıcılar ile iletişime geçilebiliyor.

Motorlu kuryeden, grafik tasarımcıya kadar farklı sektörlere yer verilen uygulama şu an için yalnızca İstanbul'da kullanılabilecek. İlerleyen zamanlarda 81 ilde aktif bir şekilde kullanılabilecek olan uygulamanın henüz yazılım aşamasında olduğu düşünülüyor. Sosyal medyada yer alan paylaşımların, uygulamanın son haline dair sızıntılar olduğuna dair söylentiler gündeme geldi.

Twitter'da iş ve işçi arayanların kolaylıkla kullanabileceği uygulama ile ilgili paylaşımlar devam ederken Getir'den herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.