Türkiye'nin en büyük online market ve yemek sipariş uygulamalarından birisi olan Getir'in 2022 Mayıs ayı güncel indirim kampanya kodları gursesgazetesi.com'da..

Türkiye'nin online yemek siparişleri için tercih ettiği Getir Yemek, Getir Büyük, Getir Su uygulamaları kullanıcılarına her ay yeni indirim kuponları tanımlıyor. Pandemi dönemi ile birlikte artan online siparişler sonrasında Getir uygulamaların kullanımları arttı. Yeni siparişlere özel 15 TL - 30 TL - 45 TL indirim sağlayan Getir uygulamalarından indirimli sipariş nasıl verilir? İşte Mayıs ayında geçerli olacak Getir indirim kodları haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de milyonlarca kullanıcının aktif bir şekilde kullandığı uygulamalar arasında yer edinen Getir her ay yeni kullanıcılara özel farklı indirimler tanımlıyor. Artan hayat pahalılığı sonrasında vatandaşlara indirimli yemek yeme fırsatı sunan Getir Mayıs ayında geçerli olacak indirim kodları ise sık bir şekilde araştırılmaya başlandı.

GETİR MAYIS 2022 İNDİRİM KODLARI

Getir uygulaması üzerinde Mayıs ayında geçerli olacak indirim kodları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberler arasında yer alan Getir indirim kodlarına dair güncel bilgilere ise bu sayfa üzerinden sürekli olarak erişebilirsiniz.

Getir uygulamasına kayıt olacak vatandaşlar ilk siparişlerinde Getir'in birçok sipariş özelliklerinde ciddi indirimler kazanabilecek.

uygulamasına kayıt olacak vatandaşlar ilk siparişlerinde Getir'in birçok sipariş özelliklerinde ciddi indirimler kazanabilecek. Getir uygulamasında 15 TL - 30 TL gibi indirimler ilk 3 siparişinizde geçerli olacak.

Getir Büyük uygulamasında 35 - 45 TL gibi indirimler ilk 2 siparişinizde geçerli olacak.

Getir Yemek uygulamasında ise kullanıcılar birçok indirimlere sahip olabiliyor. Her siparişte 20 TL gibi net indirimler yer alıyor.

GETİR İNDİRİM KODUYLA NASIL SİPARİŞ VERİLİR?

Getir uygulamasında herhangi indirim kodları paylaşımı gerçekleşmemektedir. Getir uygulaması yeni üye olan kullanıcıların hesaplarına otomatik olarak indirim kodlarını paylaşmaktadır.

Özellikle son 2 yıl içerisinde Türkiye'de vatandaşlar pandemi dönemi geçirirken çoğu kişi vakitlerini evde geçirmek zorunda kalmıştı. Bu süre zarfı içerisinde ise dışarı çıkamayan vatandaşlar için eve paket servis uygulamalarının sayısı arttırıldı.

Pandemi sonrasında ise Getiri kullanımları kaldığı yerden devam ederken vatandaşlar 2022 Ocak ayı ile birlikte artan gıda fiyatları sonrasında indirimli yemek siparişi vermek istemektedirler. Getir ise pandemi ile birlikte kullanıcı sayısını ikiye katlarken yeni kullanıcılara özel ise birçok indirim kodu tanımlıyor.