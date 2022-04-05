Pandemi ile birlikte devletin vatandaşa verdiği destek ödemeleri arttı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan destek ödemeleri, çalışmayan, yaşlı, yeni doğan bebek, hasta gibi birçok vatandaş almayı unuttuğu paralar olabilir. Genç Yaşlı Başvuran Herkes Alabilecek! 1.250 TL ile 12.000 TL'e Kadar Unuttuğunuz Paraları Çekebilirsiniz!

Pandemi ile birlikte devletin vatandaşa verdiği destek ödemeleri arttı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan destek ödemeleri, çalışmayan, yaşlı, yeni doğan bebek, hasta gibi birçok vatandaş almayı unuttuğu paralar olabilir. E-devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi ile birlikte SGK'da, PTT'de, bankalarda, bakanlıkta kalmış paralarınızı çekebilirsiniz.

Vatandaşlar tarafından bilinmeyen, unutulan birçok paralar sizin adınıza çeşitli yerde kalıyor. Bu süreçte vatandaşlar ise unuttuğu paraları çekmek için e-devlet üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Peki unuttuğunuz paraları nasıl çekebilirsiniz?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara hükümet tarafından gerçekleştirilen ödemeler, pandemi dönemi ile birlikte oldukça arttı. Vatandaşlar daha önce başvurduğu fakat unuttuğu paraları sorgulayıp alabilmektedirler. Bu destek kapsamında yaşlı, bakıma muhtaç, hasta, yeni doğmuş bebek ve çalışmayan gibi birçok destek ödemeleri devlet tarafından vatandaşlara ödenmektedir.

SGK tarafından alınacak bu ödemeler için e-devlet üzerinden sorgulama işlemleri gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Adınıza çıkacak ödemeleri ise çeşitli kanallar nedeniyle alabilirsiniz.

SGK ÖDEME SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hükümet kanadında unutulan paralar sonrasında vatandaşlar sorgulama işlemi yapmaları gerekmektedir. E-devlet üzerinden "SGK sorgulama" yazarak işlemleri başlatabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için ilk etapta e-devlet üzerinden giriş yapmanız gereklidir.

E-devlet ana ekranı üzerinde arama kutucuğuna "SGK şahıs ödemeleri" yazarak adınıza çıkacak ödemeleri kontrol edebilirsiniz.

SGK - DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ

Yol yardımı ödemeleri Kreş yardımı ödemeleri İş görememezlik ödemeleri Süt parası ödemeleri Eğitim ödemeleri Cenaze yardımı ödemeleri Doğum parası ödemeleri

Devlet tarafında bilinmeyen birçok destek ödemeleri bulunmaktadır. Vatandaşlar bulundukları bölgenin belediyelerine, kaymakamlıklarına veya muhtarlarına giderek belirli destek ödemeleri alabilirler. Bunlardan en bilinmeyenleri arasında ise süt parası ödemeleri gelmektedir.

Eşi sigortalı olmayan anne ve babalar için dünyaya yeni gelmiş bebek ödemeleridir. Annelerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alan süt parası Ziraat Bankası ve PTT şubeleri tarafından ödenmektedir.

Kimliğiniz ile çeşitli devlete bağlı yerlerden destek ödemelerinizi sorgulatabilir ve eğer çıkarsa ödemelerinizi talep edebilirsiniz. Unuttuğunuz destek ödemelerini çekmek artık eskisinden daha kolay. Dijital devlet anlayışı ile hazırlanan e-devlet üzerinden vatandaşlar birçok bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.