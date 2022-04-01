Gelinim Mutfakta yarışmasında Hasret'in diskalifiye edilmesi sonrasında yarışmaya gelen Öykü hakkında oldukça fazla sorular sorulmaya başlandı. Gelinim Mutfakta Öykü kim? Gelinim Mutfakta öykü Instagram hesabı.. Gelinim Mutfakta Öykü boyu kaç cm? Gelinim Mutfakta öykü ne iş yapıyor? Öykü kaç yaşında, nereli, evli mi? Tüm soruların yanıtları ve fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Gelinim Mutfakta yarışmasında Hasret'in diskalifiye edilmesi sonrasında yarışmaya gelen Öykü hakkında oldukça fazla sorular sorulmaya başlandı. Gelinim Mutfakta Öykü kim? Gelinim Mutfakta öykü Instagram hesabı.. Gelinim Mutfakta Öykü boyu kaç cm? Gelinim Mutfakta öykü ne iş yapıyor? Öykü kaç yaşında, nereli, evli mi? Tüm soruların yanıtları ve fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

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14 Şubat tarihi itibarinden devam eden yarışma sürecinde Hasret, 5 bileziği kazanabilme şansını yakalamışken kaynanasının telefonla bir yere girmesi sonrasında yarışmadan kaynana - gelin diskalifiye edilmek zorunda kaldılar. İzleyiciler ise bu anları şaşkınlıkla izlerken Hasret'in yerine gelen Öykü merak konusu oldu. Herkesin merak ettiği Gelinim Mutfakta Öykü kimdir, boyu, nereli, ınstagram hesabı ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor..

Gelinim Mutfakta Öykü Kimdir?

Yarışmaya bugün katılan Öykü İstanbul'da yaşıyor. Yakın zamanda bir evlilik yaptı. Boyu diğer gelinlere oranla oldukça uzun. Sunucu Nursel Ergün'ün "Bir manken gelin daha geldi" sözleri Öykü'yü daha da merak ettirmeye başladı.

Gelinim Mutfakta Öykü instagram adresi

Gelinim Mutfakta dizisine bugün itibariyle katılan Öykü herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Gelinim Mutfakta dizisinde Hasret'in diskalifiye edilmesi sonrasında yarışmaya anında bugün dahil olan Öykü instagram adresi bilgiler gelmeye başladıkça gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.

Yarışmada Hasret'in diskalifiye olması takip eden hayranlarını oldukça üzerken bileziklere çok az bir süre kala elenmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Gelinim Mutfakta ekibi ise yedekte bekletilen yarışmacılardan Öykü ve kaynanasını çağırarak 1 Nisan 2022 tarihli haftanın son gününde ki yarışmaya dahil edildi.

Sunucu Nursel Ergül'ün de her zaman tekrar ettiği gibi stüdyolara telefon sokmak ve oynamak kural ihlali sebebidir. Hasret'in annesi tarafından gelen bu hareket sonrasında ikisinin de ne yazık ki bileti kesilerek, diskalifiye edilmek zorunda kaldılar.