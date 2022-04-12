Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta heyecanı devam ediyor. Yarışmanın sevenleri, yarışmaya nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyor. Gelinim Mutfakta Nasıl Başvuru Yapılır? 2022 Gelinim Mutfakta Nasıl Katılınır?

Gündüz kuşağı yarışma programları arasında en sevilen programlardan olan Gelinim Mutfakta heyecanı sürüyor. Her yeni bölümü ile izleyenler tarafından büyük beğeni toplayan Gelinim Mutfakta programı, az yarışmacı alımı ile dikkat çekiyor. Peki; Gelinim Mutfakta nasıl bir yarışma programı?

Gelinim Mutfakta Yarışması

12 Mart 2018 tarihinde izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta yarışması 4 yıl içerisinde 4 sezon yayınlanarak sevenlerine keyifli ve heyecanlı anlar yaşattı. Kanal D'nin sevilen programının sunuculuk koltuğuna şimdiye kadar 5 isim geçti. Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın gibi isimlerin ardından sunuculuk görevine başlayan Nursel Ergin yarışmanın sevilen yüzü oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta yarışması, 4 gelinin, kayınvalidelerine ve diğer kayınvalidelere günün belirlenen yemeğini hazırlaması ve sunması ile ilerliyor. Her bölüm belirlenen günün birincilerine bir adet çeyrek altın, hafta birincilerine ise bir adet bilezik veriliyor.

Gelinim Mutfakta Nasıl Başvuru Yapılır 2022

Cazip ödülleri ile dikkat çeken Gelinim Mutfakta yarışmasını izleyenler nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyor. Peki; Gelinim Mutfakta yarışmasına nasıl başvuru yapılır, katılım şartları nelerdir?

Gelinim Mutfakta programına başvuru yapmak isteyen kişiler, Kanal D resmi internet sitesinde bulunan "Gelinim Mutfakta Başvuru Formu" kısmından başvurularını gerçekleştirebiliyor. Web sitesinde bulunan kısımda yer alan bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Başvuru formunda yer alan ve başvuranların doldurması gereken bilgiler şu şekilde;

Adınız ve Soyadınız

Doğum Tarihiniz

Doğum Yeriniz

Eğitim Durumunuz

İkamet Adresiniz

Yaşadığınız Şehir

Ev / İş Telefonunuz

Cep Telefonunuz

E-Mail Adresiniz

Nişanlı mısınız?

Evet ise kaç yıldır nişanlısınız?

Evli misiniz?

Kaç yıldır evlisiniz?

Mesleğiniz / Şu an çalıştığınız yer

Eşiniz ile nasıl tanıştınız?

Karakterinizi birkaç kelime ile tanımlar mısınız?

En iyi yaptığınız yemekler neler?

Mutfak kendinizi başarısız bulduğunuz yemekleri nelerdir?

Takıntılarınız var mı?

Var ise neler?

Kayınvalideniz ile nasıl bir ilişkiniz var?

Kayınvalidenizin Adı ve Soyadı

Kayınvalidenizin Doğum Tarihi

Kayınvalidenizin Doğum Yeri

Kayınvalidenizin ikamet adresi

Kayınvalidenizin mesleği

Kayınvalidenizi birkaç kelime ile tanımlar mısınız?

Kayınvalideniz ile anlaşamadığınız noktalar nelerdir?

Kayınvalideniz ile birlikte mutfağa girer yemek yapar mısınız?

Ondan öğrendiğiniz yemekler var mı?

Kayınvalidenizin en iyi olduğu yemek türleri nelerdir?

Sizin ya da kayınvalidenizin herhangi bir sağlık sorunu var mı? Var ise nedir?

Siz veya kayınvalideniz daha önce televizyon programına katıldınız mı? Katıldıysanız hangisine katıldınız?

Bu bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde dolduran kişiler yarışmaya başvurmuş kabul edilir.