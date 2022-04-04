Çeşitli ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşı direnemeyen ihtiyaç sahiplerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan destek haberi geldi. İşte bakanlık yardımlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardım modelleri aracılığı ile destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından geliştirilmiş olan doğalgaz, elektrik ve kira yardımları, vatandaşlar tarafından en çok sorgulanan konu başlıklarından biri oldu.

Elektrik Faturanız Devletten!

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunan kurumlardan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir süredir vatandaşlara elektrik faturalarını ödemeleri konusunda yardımcı oluyor. Sosyal Hizmet Müdürlükleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yardım başvurularını kabul eden bakanlık, söz konusu yardım tutarlarını PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik faturası yardımlarını hane içerisinde yaşayan kişi sayısına göre hesapladığını ve yardım tutarlarının şu şekilde olduğunu duyurdu:

1-2 kişilik aileler: 103 TL

3 kişilik aileler: 137,33 TL

4 kişilik aileler: 171,67 TL

5 kişilik aileler: 206 TL

Doğalgaz Faturası Yardımları Devam Ediyor!

Son zamanlarda hem siyasi alanda hem de ekonomik alanda yaşanan bazı gelişmeler, enerji fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Bu noktada doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek duruma gelmiş olan vatandaşlara, yeni yılın başında doğalgaz faturası yardımı müjdesi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdelenen ve geride bıraktığımız ay içerisinde de hem başvuru almaya hem de ilk taksiti yatırılmaya başlanan doğalgaz faturası yardımının tutarı, 450- 1.150 TL olarak belirlendi. İhtiyaç sahibinin ikamet ettiği bölgede gözlenen iklim koşullarına göre belirlenecek olan yardım tutarından yararlanmak isteyen vatandaşların, e-devlet aracılığı ile yardım başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Kiranızı O Kurum Karşılayacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın geçim derdi içerisinde olan ve çeşitli faktörler sebebi ile ekonomik anlamda dezavantajlı olan vatandaşlar için kira yardımında bulunacağını açıkladı. Bakanlık, söz konusu yardımın tutarı için net bir rakamdan bahsedilemeyeceğini, ilgili yardım miktarının ihtiyaç sahibi vatandaşın ikamet ettiği bölgede ki konut fiyatlarına göre belirleneceğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan kira yardımı hizmetine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, kimlik kartları aracılığı ile Sosyal Hizmet Müdürlüklerine ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.