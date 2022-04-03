Sefirin Kızı dizisi ortasında ayrılan Neslihan Atagül uzun bir aradan sonra bomba kadrosuyla Gecenin Ucunda dizisiyle geri dönüyor. İddialı yapımlar arasında yer alan Gecenin Ucunda dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Gecenin Ucunda dizi konusu, oyuncuları ve daha fazlası haber detaylarında yer alıyor.

Sefirin Kızı dizisi ortasında ayrılan Neslihan Atagül uzun bir aradan sonra bomba kadrosuyla Gecenin Ucunda dizisiyle geri dönüyor. İddialı yapımlar arasında yer alan Gecenin Ucunda dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizi sonrasında yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor. Yaz aylarında başlayacak olan yaz dizisi Gecenin Ucunda dizi konusu, kadrosu, hangi kitaptan uyarlama ve daha fazlası merak edilen konular arasında yer alıyor. Neslihan Atagül'e başrolde eşlik edecek oyuncu merakla beklenirken müjdeli haber geldi. İşte Gecenin Ucunda dizisine dair tüm merak edilen konular..

TMC Film imzalı Gecenin Ucunda dizisi oyuncu kadrosu, konusu, kitap uyarlaması ve yayın kanalı için haberi okumaya devam et!

Gecenin Ucunda Hangi Kanalda Yayınlanacak?

TMC film imzalı Gecenin Ucunda dizisi Star Tv için çekiliyor. Dizinin yayın kanalı merakla beklenirken Star Tv tarafında bilgiler gelmedi. Diziye dair bilgilerin gelmemesi sonrasında ise dizinin yayınlanacağı kanal merak konusu olmuştu. Gecenin Ucunda dizisi Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

Gecenin Ucunda Dizi Konusu

Peride Celal’in “Yazdığım en güzel aşk romanı” dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide’nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.

Gecenin Ucunda Dizi Oyuncuları

Gecenin Ucunda dizi oyuncuları için başroller basına sızdı. Sefirin Kızı dizisi sonrasında yeni projeye başlamayan Neslihan Atagül dizinin başrol oyuncusu olarak belirlendi. Partneri için ise Kıvanç Tatlıtuğ isimleri gündemde yer alırken dizi başrolünde Kenan Doğulu yer alıyor.

Gecenin Ucunda Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlama?

Neslihan Atagül ve Kenan Doğulu'nun başrolünde oynayacağı Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal'in yazdığı ve imzasını taşıdığı Gecenin Ucunda romanında uyarlandı. İzleyicilerin merakla beklediği dizinin yaz aylarında ekranlara gelmesi bekleniyor.