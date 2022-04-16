Görme rahatsızlığı olarak bilinen gece körlüğünün tedavisi ve belirtileri nelerdir? Günlük yaşamınızda sizleri etkileyen gece körlüğü nasıl tedavi edilebilmektedir? Niktalopi olarak adlandırılan göz rahatsızlığı hangi durumlarda ortaya çıkmaktadır?

Görme rahatsızlığı olarak bilinen gece körlüğünün tedavisi ve belirtileri nelerdir? Günlük yaşamınızda sizleri etkileyen gece körlüğü nasıl tedavi edilebilmektedir? Niktalopi olarak adlandırılan göz rahatsızlığı hangi durumlarda ortaya çıkmaktadır? Bütün bu soruları cevaplandırdığımız haberde gece körlüğü olduğundan şüphelenen kişiler için gerekli bilgileri hazırladık.

Gece Körlüğü Nedir?

Gözlerimiz bazı durumlarda işlevini tam olarak yerine getirmeyebilir. Bu rahatsızlıklar bazı durumlarda her kişide görünse bile bazı durumlarda ise büyük riskler taşıyabilmektedir. Gece körlüğü olarak adlandırılan bu rahatsızlık kişilerde düşük ışıklarda gözlerin ortama uyum sağlaması biraz gecikmeli şekilde olabilmektedir. Gece körlüğünün sadece kendisi bir rahatsızlık olmamaktadır. Bu durum diğer göz rahatsızlıkları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Gece körlüğünde, kişiler ışıklı oramdan daha loş bir ortama geçtiklerinde gözleri bu duruma hızlı şekilde adapte olamamaktadır. Bunun sonucu olarak kişilerin görme yeteneği olumsuz şekilde etkilenmektedir. Fakat gözlerde tamamen bir körlük oluşmaz. Yine de araç kullanırken veya karanlıkta işlerinizi hallederken sizi kötü şekilde etkileyebilmektedir.

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Gece Körlüğüne Neden Olan Etmenler Nelerdir?

Gece körlüğü olarak bilinen durum, bazı kişilerde az ışıkta görmeyi sağlayan özellikteki retina hücrelerinin doğru şekilde çalışmamasıyla oluşsa da bazı kişilerde diğer olgulardan kaynaklı yaşanabilmektedir. Gece körlüğüne neden olan etmenler ele alındığında yaş, presbiyopi, miyop, göz tansiyonu, vitamin eksikliği, güneşe maruz kalmak gibi durumlarda bu rahatsızlığın oluşmasında etkili olabilmektedir.

Gece Körlüğü Belirtileri Nelerdir?

Gece körlüğü yaşayan insanların genel anlamda sorun olarak gördükleri bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ışıklı mekanlardan daha az ışıklı mekanlara geçildiğinde göz bu duruma daha geç uyum sağlayarak görmede problemler yaratabilmektedir. Bu problemi yaşayan kişiler gökyüzündeki yıldızları görmede zorluk yaşayabilmektedir. Gece yapılan araba kullanımlarında parlak farların sürekli gözlerle temasa geçmesi ve sokak lambaları nedeniyle görmede problem yaşayan kişiler gece körlüğü olabilmektedirler. Bunlar dışında gece körlüğü farklı belirtiler de gösterebilmektedir.

Gece Körlüğü Nasıl Tedavi Edilmektedir?

Gece körlüğü her kişide farklı belirtiler gösterebileceği gibi kişinin durumuna göre farklı tedavilere de açıktır. Bir göz hastalıkları uzmanı kişiyi muayene etmeden tam olarak nasıl bir tedavi yapılacağı belli olmamaktadır. Bazı durumlarda bu problem tedavi edilemeyebilir. Retinitis pigmentosanın neden olduğu kalıtsal gece körlüğünün tedavisi bulunmamaktadır. Bazı kişilerde ise sadece gözlükle veya ilaçlarla bu problem kısa süre içerisinde giderilebilmektedir. Tedavi için öncelikle bir oftalmolog tarafından tedavi edilmeniz ve buna göre doktorunuzun önerdiği şekilde tedavi yapılması gerekmektedir.