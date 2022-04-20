Yeni dönemde ekonomik şartların zorluğundan ötürü vatandaşları rahatlatmak isteyen Garanti BBVA, banka bünyesine katılan yeni müşterilerine 200 TL tutarında para hediyesi verileceğini bildirdi. İşte Garanti BBVA’nın yeni kampanyasına ilişkin ayrıntılar…

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de şiddetli bir şekilde hissedilen ekonomik dalgalanmalar, gündelik hayat şartlarını iyiden iyiye pahalılaştırmaya başladı. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan ülkemizde hissedilen bu zorlu ekonomik şartlar, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve hemen hemen her alanda desteğe ihtiyaç duyulmasına yol açtı. Bu durumun farkında olan ve ülke vatandaşlarının mağduriyet yaşamasına engel olmak isteyen bankalar, kendi politikaları çerçevesinde yeni kampanyalar geliştirmeye başladılar.

Vatandaşlara destek olmak bu sayede de kendi müşteri sayılarını arttırabilmek amacı ile bankaların geliştirmiş oldukları kampanyalara, yeni ay itibari ile bir yenisi daha eklendi. Garanti BBVA tarafından duyurulmuş olan yeni kampanya haberine göre 30 Nisan tarihine kadar banka bünyesine katılan her yeni müşteriye, ilgili kampanya şartlarını sağlamaları durumunda 200 TL tutarında hediye para ödemesinin yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Garanti BBVA’dan Yeni Müşterilerine Para Hediyesi!

Türkiye’nin en önemli özel bankalarından biri olan ve geliştirdiği kampanyalar ile de vatandaşların bütçelerine destek olmayı amaçlayan Garanti BBVA, yeni dönemde gelişen zorlu ekonomik şartlara karşın vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. Sene başından bu yana geliştirmiş olduğu avantajlı kredi kampanyalarından sonra yeni müşterileri için de bir kampanya geliştirdiğini duyuran banka, ilgili kampanyanın detaylarını aktardı.

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan yeni müşteri kampanyasına göre 30 Nisan tarihine kadar banka bünyesine katılan ve bankanın bireysel kredi kartı ürünlerinden birine başvuran vatandaşlara 200 TL’ye kadar hediye para ödemesinin yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Garanti BBVA Yeni Müşteri Kampanyasının Ayrıntıları

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan yeni müşteri kampanyasının içeriğine göre 30 Nisan tarihine kadar Bonus kredi kartı, Paracard Bonus ya da Money Bonus kredi kartı başvurusu yapanların 200 TL ve üzeri ilk harcamalarına, 200 TL tutarında hediye para ödemesinin yapılacağını bilgisi verildi.

Garanti BBVA Yeni Müşteri Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan 200 TL kazanımlı yeni müşteri kampanyasına, bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı kanalı aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.