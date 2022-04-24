Garanti BBVA’nın güncel %1,92 faizli araç kredisi kampanyalarından hemen yararlanabilirsiniz. 48 aya kadar vade imkanı ile sunulan krediler için banka şubelerine gidebilirsiniz.

Garanti BBVA bankası bünyesine taşıt kredisi başvurusu yapmak için şubelerine gidilmesi gereklidir. Garanti BBVA, müşterilerinin bilgi güvenliği açısından yalnızca şubeleri üzerinden şahsi olarak başvuru alan bankalardan biridir. Gerekli evrakların teslim edilmesinden sonra, imzalanan taşıt kredisi kullanımı sözleşmesi ile kolaylıkla taşıt kredileri kullanılmaya başlanabilir.

Garanti BBVA Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA taşıt kredisi başvurusu, güncel olarak yalnızca banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Garanti BBVA şubelerine giderek taşıt kredisi başvurusunda bulunabilir, başvuruda bulunurken de ne kadar tutarda araç kredisi kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Garanti BBVA tarafından güncel olarak taşıt kredisi kullanma koşulları şöyle belirlenmiştir:

18 yaşını doldurmuş olmak

Sabit ve düzenli bir gelire sahip olmak

Gelirin resmi olarak belgelenebilir olması

Kredi notunun yüksek olması

Eğer mevcutta ödemesi devam eden bir krediye sahip iseniz, kredi ödemelerinin düzenli olarak yapılması

Garanti BBVA Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Garanti BBVA taşıt kredisi faiz oranları talep edilen kredi tutarına göre belirlenmiştir. Güncel olarak Garanti BBVA Bankası’nın araç kredisi faiz oranları şöyledir:

75.000 TL'ye kadar olan taşıt kredileri için %2,32

75.001 TL ve üzeri taşıt kredileri için %1,92

Taşıt kredisi almak isteyen kişilerin geri ödeme vadeleri, faiz oranlarının düşmesine veya artmasına neden olmaz.

Garanti BBVA En Fazla Ne Kadar Taşıt Kredisi Veriyor?

Garanti BBVA’nın verdiği maksimum taşıt kredisi tutarı 500.000 TL olarak belirlenmiştir. Banka tarafından belirlenmiş olan bu tutar dahilinde, alınacak olan raporun ekspertiz raporuna bakılarak kişilerin kullanabilecekleri kredi tutarları belirlenir. Genellikle banka, bu tutarın üzerinde kredi kullanım imkanı tanımaz.

Garanti BBVA Taşıt Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Garanti BBVA tarafından taşıt kredisi alacak olan kişilere sunulacak olan maksimum vade oranı 48 ay olarak belirlenmiştir. BDDK tarafından belirlenmiş olan taşıt kredileri için 60 ay vade oranı imkanı Garanti BBVA Bankası tarafından taşıt kredisi almak isteyen müşterilerine sunulmamış, 48 ay dışında ise her ay için vade oranı mevcuttur.