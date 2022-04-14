Bankalardan acil nakit ihtiyaçları için ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar örnek maliyet tablolarını araştırıyor. Bu kapsamda 125 bin TL ihtiyaç kredisinde Garanti BBVA ve Yapı Kredi bankaları nasıl bir maliyet tablosu ortaya çıkarıyor?

Acil nakit ihtiyacı hissedilen dönemlerde vatandaşlar çoğu zaman ilk olarak bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Zira bu sayede toplu nakit ile borçlar kapatılabiliyor ve yaklaşan ihtiyaçlar da hızla giderilebiliyor. Eğitim, seyahat, tadilat, borç, alışveriş gibi birçok alandaki ihtiyaçların giderilmesinde kullanılabilen bu ihtiyaçlar için bankalar sundukları kredilerde, bankanın hizmet koşullarına göre çeşitli kriterler belirliyor. Bu kriterlerin karşılanması durumunda kredilerini sunan bankalar, belli limitlerde ve vade sürelerinde ihtiyaç kredisi veriyor. Bu kapsamda 125 bin TL ihtiyaç kredisi veren bankalarda ortaya nasıl bir maliyet tablosu çıkıyor? Garanti BBVA ve Yapı Kredi bankalarında 125 bin TL ihtiyaç kredisinde oluşan maliyet tabloları…

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Garanti BBVA, kredilerde müşterilerine en esnek seçenekleri sunan bankalar arasında yer alıyor. Garanti BBVA 125 bin TL’lik ihtiyaç kredisinde aylık %1,99 faiz oranı uyguluyor ve 24 aya kadar da vade seçeneği sunuyor. Mevzuat gereği belirlenen vade sürelerine göre sunulan vade sürelerinde ve bu şartlar altında 125 bin TL’lik ihtiyaç kredisinde aylık taksit ödemesi de 6 bin 903 TL olarak hesaplanıyor. Toplam ödenecek tutar ise maliyet hesaplamasında, 24 ay vadenin sonunda 166 bin 350 TL olarak hesaplanıyor. İsteyen müşteriler Garanti BBVA’nın internet şubesinden ya da Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ayrıca telefon bankacılığı ve doğrudan şube üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

Bir diğer yanda, özel bankalar arasında yer alan Yapı Kredi de ihtiyaç kredilerinde mevzuat gereğince belli sürelerde vade imkanı sağlıyor. Yapı Kredi 125 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık %2,29 faiz oranı ve 24 aya kadar vade imkanı sunuyor. Bu şartlar altında kullanılan 125 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık taksit ödemesi de 7 bin 182 TL olarak hesaplanıyor. Yapı Kredi’nin sunduğu ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyenler dijital kanallar üzerinden ya da doğrudan şube aracılığı ile başvuruda bulunabiliyor.