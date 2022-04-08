Masrafların giderek arttığı ancak gelirin sabit kaldığı şu zorlu günlerde vatandaşlara 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıklayan Garanti BBVA, TEB ve Yapı Kredi Bankası, söz konusu hizmetlerinin detaylarını paylaştı. İşte bankaların ödeme ertelemeli hizmetlerinin ayrıntıları…

Gündelik hayata yansıyan yüksek oranlı zamlardan sonra geçim derdine düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyacı artan vatandaşlara, müjdeli haber 3 özel bankadan geldi. Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası ve TEB, 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetlerini başvurulara açtı.

Türkiye Ekonomi Bankası 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Hem kendi bünyesinde hem de CepteTEB hizmeti aracılığı ile geliştirdiği avantajlı kampanyalar ile dikkat çeken Türkiye Ekonomi Bankası, yeni dönemde çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için nakde ihtiyacı olan müşterilerine, 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

TEB’in resmi internet sayfası içerisinde detayları bulunan ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisinin azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı yüzde 2,33 olarak paylaşıldı. Buna göre bankadan bu veriler ışığında 10 bin TL tutarında destek almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri taksit tutarı, 467,96 TL olarak hesaplandı.

Garanti BBVA 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Geniş kapsamlı hizmet anlayışı sayesinde müşteri sayısını günden güne arttıran Garanti BBVA, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde nakde sıkışan vatandaşlar için de avantajlı bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Bankanın resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan ihtiyaç kredisi hizmeti için 90 gün ödeme erteleme imkanı sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin azami vade sayısının 36 ay, aylık ortalama faiz oranının yüzde 2,45 olduğu ilan edildi. Buna göre ilgili hizmetten bu veriler ışığında 10 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri taksit tutarı, 477,54 TL olarak hesaplandı.

Yapı Kredi Bankası 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Nakde sıkışan tüketici sayısının arttığı şu günlerde, vatandaşların bütçelerini hafifletmek amacı ile 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyuran Yapı Kredi Bankası, bu hizmeti sayesinde banka şubelerinde izdihama yol açtı.

Yapı Kredi Bankası’nın resmi internet sayfasında detayları paylaşılmış olan 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin azami vade sayısı 36 ay olarak belirlendi. Söz konusu hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için aylık ortalama faiz oranının yüzde 2,94 olduğunu duyuran Yapı Kredi Bankası, ilgili hizmetten 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarını 517,67 TL olarak hesapladı.