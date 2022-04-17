Garanti BBVA yeni nesil bankacılık denilince ilk akla gelen banka olma yolunda ilerliyor. Sunduğu avantajlı kredi seçeneklerinin yanı sıra dijital başvuruları kabul etmesi ile de şubeye uğramadan kredi veren tek banka olarak karşımıza çıkıyor.

Garanti BBVA’dan kredi alırken en önemli avantaj, ödeme seçeneklerinin sayısının fazla olmasıdır. Düşen ödeme yönteminin yanı sıra artan taksitler ile de konut kredisi alınması mümkün. Standart ödeme planı, özelleştirilmiş ödeme planı ya da esnek ödeme planı tercih edilebilir. Kredi alındıktan sonra taksit miktarının değiştirilmesine de izin veriliyor. Garanti BBVA geniş ödeme yelpazesi ile tüketicilerin yanında olduğunu hissettirmeyi başarıyor.

Garanti BBVA Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA konut kredisine başvurmak isteyenlerin kullanabileceği başvuru kanalları şu şekildedir:

İnternet bankacılığı

Mobil bankacılık

İnternet sitesi

Banka şubesi

Kısa mesaj

Müşteri hizmetleri merkezi

Garanti BBVA Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Garanti BBVA konut kredisi için belirlenen faiz oranları %2,02 ile %2,35 arasında değişir. Faiz oranını etkileyen en önemli unsur vade uzunluğudur. En kısa vade için en düşük faiz oranı uygulanırken, vade uzunluğu arttıkça faiz oranı da yükselir. Garanti BBVA konut kredisi alırken ön hesaplama yapılmasına izin vermektedir.

Garanti BBVA En Fazla Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

Garanti BBVA konut kredisi için en fazla 5.000.000,00 Türk lirası verir. Konut kredisi Türk lirası cinsinden tüketiciye sunulur. Alınabilecek olan en düşük konut kredisi miktarı ise 10.000,00 Türk lirasıdır. Garanti BBVA en yüksek konut kredisi tutarını veren bankalardan biridir.

Garanti BBVA Konut Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Garanti BBVA konut kredisi için belirlenen en uzun vade oranı 240 aydır. 20 yıla tekabül eden vade uzunluğundan yararlanırken %2,35’lik faiz ile geri ödeme yapılır. Garanti BBVA tarafından sunulan esnek geri ödeme planı ve sabit faiz seçeneklerinden yararlanmak için hızlı kredi başvurusu yapılması da mümkün. Vakit kaybetmeden konut kredisine başvurmak isteyenler internet sitesinden işlem yapabilir.