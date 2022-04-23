Döviz kurlarında ki artışa bağlı olarak değer kaybı yaşayan Türk Lirası, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Garanti BBVA, yeni müşterilerinin nakit sıkıntılarına faizsiz, masrafsız kredi hizmeti ile çare olacağını duyurdu.

2021 yılının son aylarında ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerin etkileri 2022 Ocak ayına taşınırken, mart ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ve halen tartışmaları süren FED faiz kararları piyasaların dalgalı hareketler sergilemesine yol açtı. Tüm bu süreç içerisinde zamlanan gündelik hayat hizmetleri ve hizmet ürünleri, vatandaşların geçim derdine düşmelerine ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılarlarken desteğe ihtiyaç duymalarına sebep oldu.

Vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının artması ve ekonomik yetersizliklerden ötürü mağdur olmaları, bankaların çeşitli kampanyalar düzenlemelerini sağladı. Bu kapsamda yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran bankalardan biri de Garanti BBVA oldu. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile duyurmuş olduğu yeni kampanyasının, faizsiz ve masrafsız bir kredi hizmeti olduğunu bildirdi.

Garanti BBVA Faizsiz Masrafsız İhtiyaç Kredisi 2022

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet veren Garanti BBVA, güncel bir kampanya ile gündemde yer almayı başardı. Banka, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşı faizsiz ve masrafsız bir kredi aracılığı ile vatandaşların yanında yer aldığını gösterdi.

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan faizsiz, masrafsız kredi hizmetinin üst limiti 5 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını ise 12 olarak duyurdu.

Garanti BBVA Faizsiz Masrafsız İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan faizsiz, masrafsız ihtiyaç kredisi kampanyasından yalnızca mobil platformlar aracılığı ile banka bünyesine dahil olan ve yine aynı platformlar aracılığı ile kredi başvurusu yapan kişilerin yararlanabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Garanti BBVA Faizsiz Masrafsız İhtiyaç Kredisi Başvurusu 2022

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan faizsiz, masrafsız ihtiyaç kredisi hizmetine, bankanın mobil uygulamasını indirerek banka Garanti BBVA’lı olan yeni müşteriler başvuru yapabilmektedir. Söz konusu üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından mobil uygulama içerisinde yer alan “başvurular” kısmından faizsiz ihtiyaç kredisi hizmetine başvurulabilmektedir.