Gelen bir son dakika haberine göre, Garanti Bankası Herkese 5.000 TL Faizsiz İhtiyaç Kredisi Verilecek! Şubeye Gitmeden Anında Faizsiz Kredi İmkânı. Detaylar haberimizde.

Garanti Bankası, son dakika geçtiği duyuruya göre ilk defa hesap açacak herkese %0 faizle ihtiyaç kredisi verecek. Online hesap açılış sürecini tamamlayan Garanti BBVA müşterileri, herhangi bir fark ya da faiz ödemeyecekleri masrafsız tüketici kredisini mobil şubeden ya da internet bankacılığından çekebilecek.

Pandemi sürecinde hayatımıza giren şubeye uğramadan hesap açma uygulaması, bankaların maliyetlerini ciddi anlamda düşürürken müşteri sayılarını arttırma fırsatı sundu. Bu özelliği kullanarak hem şube yoğunluğunu azaltan hem de yeni müşteriler edinen bankalar, daha fazla müşteriye ulaşmak için farklı yöntemler geliştirmekte. Şubeye gitmeden online hesap açanlara birçok imkân sunan bankalar, son olarak düşük tutarlı faizsiz ihtiyaç kredileri ile dikkat çekiyor.

Hesap Açılışını Tamamlayan Herkes Faydalanabilecek

Garanti BBVA’ nın dikkat çekici kampanyasından ilk defa hesap açan herkes yararlanabilecekler. Gerçek kişiler gibi şahıs firması sahipleri de ticari nitelikli destek kredisi çekebilecek.

Faizsiz kredi fırsatından yararlanmak son derece basit. İlk olarak Garanti BBVA mobil uygulamasını akıllı cep telefonunuzun uygulama servisinden ücretsiz olarak indirmeniz gerekiyor. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra ana ekran üzerinde yer alan Müşteri Olmak İstiyorum seçeneğine tıklayarak online hesap açılışınızı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Online hesap açılışı sonrasında internet ve mobil şube şifresi almak da mümkün. Şifre alımı tamamlandıktan sonra 3 gün içerisinde yapılacak başvurularda faizsiz kredi imkânından yararlanmak mümkün. Garanti Bankası’nın faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası en fazla 1 yıl vadeli kredileri kapsarken bu uygulamada belirlenen kredi üst sınırı 5.000 TL’dir. Maksimum 1 yıl ve 5.000 TL vadeli ihtiyaç kredisi taleplerinizi, online hesap açılış sürecinin tamamlamanızın en geç 3. Gününde iletebilirsiniz.

5.000 TL ya da 1 yıl vade sınırını aşan kullanıcılar, başvurularını Garanti Bankası’nın standart tüketici kredisi faizlerine göre yapabilirler. Ayrıca bankanın kredi taleplerini gelir düzeyi ya da kredi notuna bağlı olarak reddetme inisiyatifi söz konusu. Kredi notunda ya da gelir düzeyinde herhangi bir sıkıntı olmayanların başvuruları yalnızca 5-10 dakika içerisinde sonuçlandırılıyor. Şubeden açılacak hesaplarda ya da kredi başvurularında bu kampanyadan yararlanılamamakta.

