Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasında yer alan Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrasında başkan adaylıkları açıklanmaya devam ediyor. Gündeme düşen son gelişmelere göre ise başkan adaylığına Ali Fatinoğlu açıklama yaptı. Galatasaray'da yeni başkan adayı Ali Fatinoğlu açıklamasını yaparken yönetim kurulu ekibi ise merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasında yer alan Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrasında başkan adaylıkları açıklanmaya devam ediyor. Gündeme düşen son gelişmelere göre ise başkan adaylığına Ali Fatinoğlu açıklama yaptı. Galatasaray'da yeni başkan adayı Ali Fatinoğlu açıklamasını yaparken yönetim kurulu ekibi ise merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

BURAK ELMAS İBRA EDİLMEMİŞTİ!

Galatasaray'da Burak Elmas 9 aylık Galatasaray başkanlığı süreci boyunca yaptığı işler ile birlikte taraftarın ve camianın tepkilerini toplarken seçim kararı almadan genel kurula gitti. Genel kurulda ise idari açıdan ibra edilmezken mali açıdan ibra edilen Burak Elmas bir sonraki seçimde aday olamacayak. Tüzük gereği ibra olmaması sonrasında seçim açıklayan Burak Elmas sonrasında Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Camiada birçok kişi başkan adaylığına hazırlıklar yaparken ilk başkan adaylığı ise kamuoyuna duyuruldu. Önceki seçimlerde de başkanlığa adaylığını koyan Ali Fatinoğlu Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Gelen açıklamalar ile birlikte Ali Fatinoğlu Galatasaray başkanlığına adaylığını koyduğunu açıkladı. Peki Ali Fatinoğlu'nun açıklaması neydi? Ali Fatinoğlu kimdir, mal varlığı nedir? İşte tüm detaylar haberde yer alıyor..

ALİ FATİNOĞLU KİMDİR?

Ali Fatinoğlu, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. ​İlkokul ve ortaokulu Ataköy Muhittin Üstündağ okulunda okudu. Bakırköy Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuş ve master yapmıştır.



2000'de yılın en başarılı genç girişimcisi ödülüyle 2002'de Dünya Gazetesi'nin düzenlediği, "Dünya en başarılı işadamları" yarışmasında İstanbul birinciliği ve Türkiye ikinciliği ödülünün sahibi oldu.



Ağabeyi ile 30 yıl önce kurduğu firması ile 4 ayrı sektörde dünya markası olmuştur. 78 ülkeye ihracat yapan Fatinoğlu Holding’in ortağıdır.

ALİ FATİNOĞLU MAL VARLIĞI NEDİR

Galatasaray'ın yeni başkan adayı Ali Fatinoğlu'nun mal varlığının tahmini olarak 100 milyon dolar üzerinde olduğu söyleniyor.

ALİ FATİNOĞLU EKİBİNDE OLMASI MUHTEMEL İSİMLER