Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray başkanı Burak Elmas tüzük gereğince seçime gidileceğini açıklamıştı. Peki yeni adaylar kimler?

Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray başkanı Burak Elmas tüzük gereğince seçime gidileceğini açıklamıştı. Peki yeni adaylar kimler? Galatasaray kulübü, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını açıkladı. Fakat yeterli çoğunluk sağlanamazsa kurul 30 Nisanda toplanacak.

Burak Elmas; Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray kulübünde, aday olacak başkanların listelerinin bildirilmesi için son tarih 8 Nisan 2022 olrarak belirlendi.

Galatasaray'da seçime gitme zorunluluğu kararı ardından yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor. Galatasaray tarafından adaylar hakkında henüz bir resmi açıklama bulunmuyor. Burak Elmas kongrenin son saatlerinde şu ifadelerini kullanmıştı; "Üzgünüm. Galatasaray'ı birleştirme çabalarımızın, en azından arzumun bir adım bile ilerlemiş olmadığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim. Genç arkadaşlarımın üzüntüsünü görmek beni çok üzdü. Demek ki onlara çok ümit vermişim. Size yalan söylemedim. Galatasaray'ın buradan çıkabileceğine inandığım için bunları söyledim. Bunların hepsi için çalışıyorum. Benim de hayal kırıklıklarım var."

Galatasaray Yönetim Kurulu'nun resmi açıklaması ise şu şekilde;

"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu"