Heyecanla beklenen Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşması ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'leri belli oldu mu?

Heyecanla beklenen Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşması ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray ve Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'leri belli oldu mu? Herkes tarafından beklenen karşılaşmanın detaylarını sizler için hazırladık. Karşılaşmanın yayınlanacağı platform hangisi olacak?

Süper Lig'de kötü zamanlar geçiren Galatasaray kulübü bu akşam Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın geçirdiği bu zor dönemde galibiyete çok fazla ihtiyacı bulunmakta. Taraftarlar tarafından kazanılması istenen karşılaşmanın muhtemel 11'leri nasıl olacak?

Haftanın kapanış mücadelesi Galatasaray ve Yeni Malatyaspor tarafından oynanacak. SüperLig'de son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi kesinleşti. Aralarında 21 puan bulunan ikilinin yapılacak maç sonrasınnda nasıl bir değişime uğrayacağı merak ediliyor. Ev sahibi olan Galatasaray son 6 karşılaşmasında 4 yenilgi alırken, Yeni Malatyaspor ise son 6 karşılaşmasında 5 yenilgi almış durumda. Ev sahibi ekip 3 puanı alarak kümeyle bağlantısını kesmek isterken Yeni Malatyaspor ile karşılaşmasında hangi takımla sahaya çıkacak?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Platformda Yayınlanacak?

Mustafa Kürşad Filiz tarafından yönetilecek maç bu akşam saat 20.30 da oynanacak. Galatasaray Yeni Malatya karşılaşması bu akşam Bein Sports kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneliği bulunan kişiler maçı canlı olarak izleyerek maç heyecanına ortak olabilecek. İnternetten ve mobil uygulama üzerinden de izlenebilecek karşılaşma tüm taraftarlar tarafından bekleniyor.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor Muhtemel 11'ler

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Galatasaray tarafında Feghouli dışında eksik oyuncu bulunmazken Yeni Malatya tarafında ise kadro dışı bırakılan Sadık Çiftpınar kadroda yer almıyor. Bunun dışında Yeni Malatyaspor'da antrenman eksikliği bulunan Nuri Fatih Aydın da kadroda yer almıyor.

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed

Yeni Malatya: Ertaç, Kenan, Campi, Awuku, Hafez, Azubuike, Nshimirimana, Dicko, Donsah, Mustafa, Tetteh