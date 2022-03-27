Türkiye'nin en önemli kulüpleri arasında yer alan Galatasaray'da Mali Genel Kurul Toplantı oylaması başladı. Toplantı oylaması sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray Mali Genel Kurul Toplantı Oylaması Ne Zaman Sonuçlanacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin en önemli kulüpleri arasında yer alan Galatasaray'da Mali Genel Kurul Toplantı oylaması başladı. Toplantı oylaması sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray Mali Genel Kurul Toplantı Oylaması Ne Zaman Sonuçlanacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Galatasaray'da başkan olmasının ardından henüz 1 yıllık süre bile bitmeden camiadan ve taraftarlardan tepki toplayan Burak Elmas ibra edilip edilmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. İbrasızlık ile ilgili sosyal medyada geniş yankıda açıklamalar bulunurken üyelerin ise verdiği kararlar sonrasında sonuçların nasıl olacağı merak ediliyor. İşte Galatasaray Mali Genel Kurul oylamasının ne zaman biteceği ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Galatasaray Mali Genel Kurulda Bugün Neler Yaşandı?

00:02 Oy verme işlemi başladı

23:30 Genel Kurul'da Hayri Kozak tarafından verilen erteleme önergesi reddedildi

23:05 Burak Elmas kapanış konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.

Oylama sonuçlarının ise sabaha karşı açıklanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Galatasaray oylama sonuçlarının 03:00 - 04:00 arasında açıklanması bekleniyor. Yaşanan gelişmeler sonrasında ise Galatasaray Televizyonu muhabiri Ebru Gürsoy sonuçlara dair açıklamalarda bulundu.

Ebru Gürsoy: "Sabah 05:00 - 06:00'a kadar sürmesi bekleniyor."