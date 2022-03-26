Türkiye'nin en büyük takımları arasında yer alan Galatasaray'da 26 Mart Cumartesi Mali Genel Kurul yapılıyor. Sosyal medyadan ve camia içerisinden büyük tepkiler gelen Burak Elmas ibra edilecek mi merak ediliyor. Genel kurula Fatih Terim'in katılıp katılmayacağı merak edilen konular arasında yer alan mali genel kurul ibra oylama sonuçları ne oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük takımları arasında yer alan Galatasaray'da 26 Mart Cumartesi Mali Genel Kurul yapılıyor. Sosyal medyadan ve camia içerisinden büyük tepkiler gelen Burak Elmas ibra edilecek mi merak ediliyor. Genel kurula Fatih Terim'in katılıp katılmayacağı merak edilen konular arasında yer alan mali genel kurul ibra oylama sonuçları ne oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas vaat ettiği sözlerinin çoğunu yerine getiremez iken olaylı bir şekilde Fatih Terim ile ayrılık kararı almıştı. Burak Elmas kısa süre içerisinde camiadan büyük tepkiler alırken, taraftarlardan ise ibrasızlık istekleri gelmeye devam ediyor.

Galatasaray Mali Genel Kurulu bugün yapılırken Fatih Terim'in de katılması bekleniyordu. Fatih Terim'in katılıp katılmayacağı halen belli olmazken kader günü olarak belirlenen Burak Elmas için ne karar çıkacak? Mali ve idari yönden Burak Elmas ibra edilecek mi? İşte detaylar..

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen Galatasaray Olağan Mali Genel Kurul'da 4 farklı ibra oylaması gerçekleştirilecek. Camia içerisinde Burak Elmas'ın ibra edilmemesi düşüncesi hakim. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında neler olacağı merak ediliyor.

BASIN MENSUPLARI GENEL KURULA ALINMADI

Basın mensupları ise gerçekleştirilen Mali Genel Kurul toplantısına alınmadı. Bu kararın genel kurul günü açıklanması sonrasında ise gazeteciler büyük tepki gösterirkeni Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi önünde büyük bir kalabalık bekliyor.

BURAK ELMAS İBRA SONUÇLARI

Camia da tüm gözler Mali Genel Kurul'a çevrildi. Fatih Terim hakkında Burak Elmas için ibrasızlık görüşmeleri yapıyor iddiaları üzerine tarafsız olmak adına toplantıya katılmama kararı aldı. İbra oylamasına etki etmek istemeyen Fatih Terim bu kararı alması ibra sonuçlarını nasıl etkileyecek?

Burak Elmas'ın ibra edilip edilmeyeceği büyük merak konusu. İbra sonuçları gelir gelmez gursesgazetesi.com sayfasında siz değerli okuyucularımızla paylaşıyor olacağız.