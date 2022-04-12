Galatasaray ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev arasında özel bir hazırlık maçı yapılacak? Peki; Maç tarihi ve saati nedir, hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray- Dinamo Kiev biletleri kaç TL?

Galatasaray, Dinamo Kiev'i İstanbul'da ağırlayacak! Başta Ukrayna olmak üzere tüm dünya için oldukça büyük bir öneme sahip olan bu maçın neden yapılacağı taraftarlar için büyük merak konusu oldu. Maç için yalnızca Galatasaray değil, tüm takım taraftarlarından büyük destek yorumları doldu taştı! Peki; Galatasaray- Dinamo Kiev maçı neden yapılacak?

Galatasaray Neden Dinamo Kiev ile Karşılaşacak?

24 Şubat 2022 tarihinde, Rus lider Vladimir Putin tarafından, "Ukrayna'nın askerden ve Nazizim'den arındırılması" amacıyla Ukrayna'ya yapılan tek taraflı saldırı sonrası, Rusya ile Ukrayna arasında savaş başlamıştı. Neredeyse bütün devletler, Rusya'nın saldırısını kınasa ve Rus lideri uyarsa da, Rus lider kararından vaz geçmedi. Devletlerin yanı sıra pek çok büyük marka bu karar sonrasında Rus pazarından çekilme kararı aldı. Tepki için konserler, etkinlikler ve organizasyonlar düzenlendi. Ancak bu organizasyonların belki de en büyüğü Türkiye'de Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Ukrayna'da süregelen durumdan zarar gören çocuklar için Galatasaray ile Dinamo Kiev karşılaşacak. Maçın tüm geliri Ukrayna'lı çocuklara bağışlanacak.

Galatasaray- Dinamo Kiev Maçı Ne Zaman?

Rusya'nın saldırılarına dikkat çekmek ve savaşta zarar gören çocuklara destek olmak için düzenlenen futbol maçı Nef Stadı'nda oynanacak. Hazırlık maçı olarak geçen özel futbol karşılaşması, 14 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de "Barış İçin Maç" sloganıyla düzenlenecek.

Galatasaray- Dinamo Kiev Maç Bileti Fiyatları Kaç TL?

Yardım kampanyası niteliğinde olan maçın bilet fiyatları dikkat çekti. Vatandaşların uygun fiyatlarla izleyebileceği maçın bilet fiyatları şu şekilde;

Doğu Tribünü: 50 TL ila 100 TL arasında

Kuzey Kale Arkası Tribünü: 25TL

Galatasaray- Dinamo Kiev Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Uygun bilet fiyatlarıyla dikkat çeken Galatasaray- Dinamo Kiev maçının biletleri halen satışa çıkmış durumda değil. Maç biletleri 13 Nisan Çarşamba günü, saat 11.00'den itibaren Passo tarafından satışa sunulacak.

"Her Takımdan Taraftar Gelebilir!"

Maç tarihinin kesinleşmesi ile birlikte sosyal medyada pek çok takımın taraftarı yorumlarda destek mesajı verdi. Galatasaray'a dair içerikler paylaşan ve büyük kitlelere sahip olan sosyal medya hesapları, bu maçın yalnızca Galatasaray taraftarları için düzenlenmediğini, bütün kulüplerin taraftarlarının maça katılabileceğini belirtti.