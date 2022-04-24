Dünya basınında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransa'da Macron tekrar Cumhurbaşkanı! Seçim sonuçları geldi, rakibi tebrik etti!

Dünya basınında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransa'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçları dünya basınında merakla takip edilirken sandıklardan gelecek sonuçlar bekleniyordu. Fransa'da ikinci turu gerçekleştiren seçim sonuçları için anket şirketleri tahminlerini paylaştı. Fransa'da Macron'un rakibi Le Pen yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı. Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a tebrik mesajları yağmaya devam ederken Londra'da ise Macron'un parti ekiplerinin kutlamaları başladı.

FRANSA'DAN İLK BİLGİLER GELMEYE BAŞLADI

Ilfop, Pionionway, Ipsos ve Elabe firmalarının ilk tahminlerine göre; Macron'un oyların yüzde 58.2-57.6 alması bekleniyor. Macron'un aşırı sağcı rakibi Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in ise en fazla yüzde 41.8 alması öngörülüyor.

DÜNYA LİDERLERİNDEN MACRON'A TEBRİK MESAJLARI GELİYOR

Fransa'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu da tamamlandı. Sandık sonuçları gelmeye devam ederken büyük anket şirketleri tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda Macron ülke genelinde ki oyların %58 ila %57 bandını alması ile birlikte tekrardan Cumhurbaşkanı olmayı garantiledi.

Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ise dünya basınında liderlerden tebrikler gelmeye başladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Macron'u ilk tebrik eden liderler arasında yer alıyor.

EMMANUEL MACRON KİMDİR?

Emmanuel Macron, Fransız bankacı, bürokrat ve siyasetçi. 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde kurucusu olduğu merkez parti En Marche!'ın adayı olup cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Paris Ouest Nanterre La Défense Üniversitesi'nde felsefe bölümünü bitirdi, filozof Paul Ricœur'un La Mémoire, l’histoire, l’oubli (Hafıza, Tarih, Unutuş) adlı kitabının 1999-2001 arasında hazırlanma sürecinde asistanı oldu. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nden 2011'de kamu işleri alanında lisansüstü eğitimi aldı. 2002-2004 yıllarında Ulusal İdare Okulu'nda (ENA) eğitim gördü. Eğitimi sırasında Fransa'nın Nijerya büyükelçiliğinde staj yaptı. 10 yıl Amiens konservatuvarında piyano eğitimi aldı ve üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

44 yaşındaki bürokrat bugün Fransa'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının gelmesi ile birlikte tekrar seçim kazandı.