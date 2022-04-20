Gizli Aşk dizi - Kanallar yaz aylarının gelmesi ile birlikte yaz dizilerini podyuma çıkarmaya hazırlanıyor. Fox Tv Gizli Aşk Dizi Konusu, Oyuncuları! Fox Tv Gizli Aşk Ne Zaman Başlayacak?

Kanallar yaz aylarının gelmesi ile birlikte yaz dizilerini podyuma çıkarmaya hazırlanıyor. Kış ayından başlayan yapım seçme döneminin ardından yaz aylarında yayınlanacak olan dizi ve programlar belli olmaya başlıyor. Bunlardan birisi olan Fox Tv'nin yeni dizisi Gizli Aşk için ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gizli Aşk dizisi Mayıs ayı ile birlikte sete çıkacak iken ilk bölümünün ise Mayıs ayının son haftasına doğru gelmesi beklenen haberler arasında yer alıyor. Fox Tv Gizli Aşk Dizi Konusu, Oyuncuları! Fox Tv Gizli Aşk Ne Zaman Başlayacak? Detaylar gursesgazetesi.com adresinde..

FOX’un “No 9 Yapım” imzalı dizisi Gizli Aşk için geri sayım başladı. Fox ekranlarında yaz aylarında başlayacak olan Gizli Aşk dizisine oyuncu katılmaları devam ederken yaz ayında şimdiden dikkat çekecek yapımlar arasına girmeyi başardı. Özellikle dizi oyuncuları izleyiciler tarafından merak edilirken diziye dair konu, oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağı trendlere girdi.

GİZLİ AŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox Tv ekranlarının dikkat çekecek dizilerinden birisi olmaya aday Gizli Aşk dizisi birkaç gün sonra sete çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin tüm hazırlıkları tamamlanırken "start" verecek yeni proje ile birlikte izleyiciler ise heyecanlı bir bekleyişe geri çekildi.

Dizinin bayram öncesi çekime çıkmasının ana hedefi ise ilk bölümün Mayıs ayının ikinci haftasında yayınlanma planı olması.

GİZLİ AŞK DİZİ KONUSU

No 9 Yapım imzalı Gizli Aşk dizisine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dizinin senaristliğini Şahin Altuğ üstlenirken diziye dair sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Dizinin konusuna dair net gelişmelerin Mayıs ayında izleyiciler ile paylaşılması beklenirken Gizli Aşk oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağı da merak edilmekte.

GİZLİ AŞK DİZİ OYUNCULARI

Halit Özgür Sarı

Sinem Ünsal – Nazlı

Şebnem Sönmez – Aynur

Şinasi Yurtsever – Namık

Tardu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kardeşlerim’in ardından ekrana dönüş yapacak olan Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal’ı başrollerde buluşturan dizi iki sivil polisin renkli hikâyesini beyazcama taşıyacak.

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Şebnem Sönmez, Tardu Flordun ve Şinasi Yurtsever’in kadrosunda yer aldığı dizinin ekibine 3 flaş isim birden katıldı. Bülent Emrah Parlak, İdris Nebi Taşkan ve Ece Dizdar “Gizli Aşk” dizisinin kadrosuna dahil oldu.