Yaz ayı yaklaştıkça Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan diziler şimdiden reyting yarışına girdi. Fox ekranlarına gelecek olan o dizilerden biri de İyilik dizisi oldu. Peki İyilik dizisi ne zaman yayınlanacak?

Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan İyilik dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanması ile birlikte dizinin oyuncu kadrosu ve konusu gündem haline geldi. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldiği andan itibaren dizinin ilk bölümü ve fragmanı merak konusu olmuştı. Yayınlanan fragman ile birlikte ise dizinin içeriği daha çok merak edildi. Peki İyilik dizisinin konusu nedir?

İyilik Dizisi Konusu

Fragmanda da görüldüğü gibi dizi bir ailenin mutlu anları ile başlıyor. Eşine ve çocuklarına aşık olan Neslihan'ın fragmanda anlatıcı olarak hayatından bahsediyor. Her anında mutlulukları görülürken bir anda işler değişiyor. Gıpta edici bir düzeyde mutlu bir hayata sahip olan Neslihan'ın kusursuz zannettiği evliliği ve hayatı bir anda altüst oluyor. Hayatına iyilik yapma amacıyla aldığı kadının kocası ile bir ilişkisi olduğunu öğrenen Neslihan, her şeye olan inancını yitiriyor. Fakat kendi ve çocukları için hayatına devam etmesi gerekiyor.

Filmin fragmanı ile birlikte oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekti. Uzun süredir Tv ekranlarında görülmeyen başarılı oyuncuların kadroda yer alması da oldukça ilgi çekti. Başarılı oyuncu kadrosunun olması dizi için oldukça umut verici olduğu söylentilerinin doğmasına neden oldu. Son dönemde art arda dizilerin yayına başlaması ile birlikte dizilerde oluşan reyting savaşlarına katılacak olan İyilik dizisi sosyal medyada olumlu tepkiler aldı. Peki İyilik dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte İyilik dizisi oyuncu kadrosu...

İyilik Dizisi Oyuncu Kadrosu

Hatice Şendil - Neslihan

İsmail Demirci - Murat

Sera Kutlubey - Damla

Perihan Savaş

İyilik Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak

Fragmanı yayınlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı en çok merak edilenler arasına girdi. Yayınlanan fragmanın beğenilmesi ve oyuncu kadrosunun dikkat çekmesinin ardından dizinin yayın günleri internette en çok arananlarda yer aldı. Fox Tv'de yayınlanacak olan dizinin yakında Tv ekranlarına geleceği söylendi. Fakat hala net bir tarih verilmedi.

Dizinin tekrarları ise yayınlanmaya başlamasının ardından Tv yayınından hemen sonra Fox Tv'nin internet sitesinde yayınlanacağı belirtildi. Yayınlanmasının ardından ise belirlenen yayın tarihlerinde farklı günlerde Tv'de yeniden yayınlanacak.