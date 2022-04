Türkiye'nin en büyük perakende mağazalarından birisi olan Şok marketler yeni fiyatlarını açıkladı. Buna göre ise et ve ayçiçek yağı fiyatlarında yeni düzenlemeler yapıldı. Peki Şok market ayçiçek yağı ve et fiyatları ne kadar oldu? Türkiye'de zincir marketler arasında yer alan Şok marketler her hafta açıkladıkları yeni aktüel katalogları ile birlikte vatandaşlara kaliteli ürünleri uygun hesaplı satıyor. Vizyon ve misyonları arasında yer alan Şok marketler dar gelirli ve orta sınıf vatandaşlara sağladıkları avantajlı fiyatlar ile milyonlarca vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. İşte ayçiçek yağı ve et fiyatları..



Ramazan ayının gelmesi ile birlikte fiyatlarında indirimler yapan Şok marketler milyonlarca vatandaşa uygun fiyatlı ürünler sağlıyor. Ayçiçek yağı ve et fiyatları merak edilen Şok marketlerde fırsat ürünleri bu hafta dikkat çekiyor.



Şok marketlerin kendi markası olan Evin markasının ayçiçek yağı fiyatlarında yeni güncellemeler yaşanıyor.



Fiyatları ve indirimleri görmek için sayfayı aşağıya kaydırın..