Bim yeni hafta ürünlerinde Dana Füme Et 50 gr 6,90 TL fiyatıyla satışa çıkıyor. Karabiberli Dana Füme Et 50 gr. 7,90 TL. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan Dana evlik sucuk 400 gr. 49,90 TL fiyatıyla raflardaki yerini alacak. 100 gr. Dana Füme Kavurma 19,90 TL fiyatıyla, Hindi Kokteyl Sosis 300 gr. 15,50 TL fiyatıyla ve Hindi Parça Etli Dilimli Salam 110 gr 8,50 TL fiyatıyla satışta.
Bim marketlere yeni haftada Namet markalı 150 gr. piliç füme 11,90 TL, 110 gr. Dana dilimli macar salam 12,90 TL fiyatıyla vatandaşların beğenisine sunuluyor.