A101 21 nisan akt\u00fcel katalo\u011funda bu hafta yine teknolojik \u00fcr\u00fcnler damgas\u0131n\u0131 vuruyor. Toshiba markal\u0131 58 ekran ultra HD Android Tv 7.599 TL fiyat\u0131yla vatanda\u015flar\u0131n be\u011fenisine sunulacak. Di\u011fer Ald\u0131n Ald\u0131n firsat \u00fcr\u00fcn\u00fcnde ise Toshiba 43 ekran Ultra HD Smart Tv 5.299 TL fiyat\u0131yla raflarda ki yerini alacak.\r\n\r\nA101 Toshiba markal\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin alternatifi oalrak ise vatanda\u015flara 21 Nisan 2022 akt\u00fcel katalo\u011funda Elton 32 ekran kendinden uydu al\u0131c\u0131l\u0131 Android Smart Led Tv 2.399 TL fiyat\u0131yla yerini al\u0131yor. Yeni hafta \u00fcr\u00fcnlerinde Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 cep telefonu ise 2.199 TL fiyat\u0131yla s\u0131n\u0131rl\u0131 stokarla A101 \u015fubelerinde yerini almaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\nA101'de yeni haftada teknoloji f\u0131rsatlar\u0131 saymakla bitmiyor. Tablet \u00fcr\u00fcnleri uzun zamand\u0131r gelmezken Lenovo Ideapad 3 Notebook 3.799 TL fiyat\u0131yla geliyor. Teknoloji denilince ak\u0131llara gelen QCY T17 Bluetooth Kulakl\u0131k 199 TL ve 9w LED ampul uzaktan kumadal\u0131 \u00f6zelli\u011fi ile 37.95 TL ile sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131k\u0131yor.