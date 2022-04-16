30 yıldır yayın hayatına devam eden Flash Tv, 15 Nisan 2022 tarihinde kapatıldığını açıklamıştı. Flash tv yerine Flash Haber TV yayın hayatına başladı.

30 yıldır yayın hayatına devam eden Flash Tv, 15 Nisan 2022 tarihinde kapatıldığını açıklamıştı. Kanaldan yeni yapılan açıklama ile birlikte Flash Tv'nin yerine Flash Haber Tv'nin yayın hayatına başladığı açıklandı. Flash Haber Tv Yayın Hayatına Başladı! Flash Haber Tv Kimin? Flash Haber Tv Frekans, Bilgiler..

KAPANAN FLASH TV'NİN ADI DEĞİŞTİ

Flash Tv'nin kapanması ile birlikte kanalın adı değişti ve Flash Haber TV oldu. 16 Nisan 2022 saat 00:01 itibari ile yeni kanal yayın hayatına resmen başladı.

"Anayasal haber alma hakkı çerçevesinde, her fikir ve kuruma eşit mesafede, tarafsız ve özgür yayıncılık prensipleri ile dünyada ve ülkemizde gelişen olaylar, şeffaf, yalın ve doğru şekilde artık Flash Haber TV’de."

FLASH HABER TV FREKANS 2022

Flash Haber TV’nin SD yayını yoktur. Flash TV sadece HD yayın yapmaktadır. Bu nedenle HD olmayan televizyonlarda ve uydu alıcılarda izlenemez. Flash Haber TV HD kaliteli yayın için aşağıdaki frekansı kullanabilirsiniz: