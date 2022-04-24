Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgelerine taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi. Sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamayla birlikte birçok vatandaş sevindi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgelerine taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi. Sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamayla birlikte birçok vatandaş sevindi. Detaylar gursesgazetesi.com'da

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, az önce yaptığı paylaşımla birlikte saldırı girişiminde bulunan teroristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Twitter üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde; "Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen bu gelişme sosyal medyada büyük ilgi görmüş durumda. Yaşanan gelişmeler ve sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından sürekli olarak açıklanmaktadır.

Eren Kış-23 Operasyonu

Dün Tunceli Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre ise yapılan Eren Kış-23 operasyonu kapsamında 5 sığınağın imha edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada “Eren Kış -23 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 5 sığınak içerisinde; 1 adet küçük tüp, 4 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 16 çift ayakkabı, 3 litre gres yağı, 1 adet ekmek sacı, 10 kg un, 10 kg peynir, 20 kg zeytin, 3 adet testere, 1 adet kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.