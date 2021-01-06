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Zümrüdüanka dizisinin Deniz'i Sahra Şaş'ın hayat hikayesi!

Gündemde büyük yankı uyandıran Zümrüdüanka dizisinin Deniz'i Sahra Şaş'ın hayat hikayesi! ile ilgili olarak merak edilen 6 Ocak 2021 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Zümrüdüanka dizisinin Deniz'i Sahra Şaş'ın hayat hikayesi! ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 6 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:24
Zümrüdüanka dizisinin Deniz'i Sahra Şaş'ın hayat hikayesi!
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Herkesin bildiği gibi Koronavirüs dizi setlerine de darbe vurdu. Salgın sebebiyle çoğu dizin yarım kalmıştı. 

Önümüzdeki günlerde 2. sezonu ile Fox Tv’de buluşacak Zümrüdüanka isimli diziye yeni isim daha eklendi. Deniz karakterini canlandıracak isim ise Sahra Şaş.

Pastel Film aracılığıyla yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi pandemi sebebiyle çekimlerini durdurmuştu. Hemen ardından da dizinin sezon finalini yayınlamışlardı. Nevşehir Kapadokya’da devam eden çekimler tam gaz devam ederken. Zümrüdüanka isimli dizinin ana karakterlerini Ceren Yılmaz ve Alp Navruz paylaşıyor. Dizinin sevenleri tarafından Deniz karakterinin kim olacağı sabırsızlıkla bekleniyordu. Edinilen bilgilere göre Sahra Şaş dizinin Deniz’i olacak.

Sahra Şaş'ın Kariyeri

1994 doğumlu oyuncu İstanbul şehrinde doğdu. Oyunculuk eğitimi de alan Şaş ilk oyunculuk tecrübesini Tatar Ramazan dizisinde sergilemiştir. Ardından ise Zümrüdüanka gibi bir Fox TV dizisinde sevenleri ile buluşan Bizim Hikaye isimli dizide oyunculuk yapmıştır. Sahra Şaş’ın oynadığı dizi ve filmler şunlardır;

Bizim Hikaye (Çiçek) (Dizi)

Martı (Mediha) ( Film)

Kadın (Berşan) (Dizi)

Çoban Yıldızı (Rüveyda) (Dizi)

Kösem Sultan (Dilber) (Dizi)

Aşkın Dili Yok (Dizi)

Tatar Ramazan (Dizi)

 

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 19:24
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