İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Sahra Şaş yaşı ve oynadığı diziler

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Sahra Şaş yaşı ve oynadığı diziler haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 16 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Sahra Şaş yaşı ve oynadığı diziler hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:24
Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Sahra Şaş yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Herkesin bildiği gibi Koronavirüs dizi setlerine de darbe vurdu. Salgın sebebiyle çoğu dizin yarım kalmıştı. 

Önümüzdeki günlerde 2. sezonu ile Fox Tv’de buluşacak Zümrüdüanka isimli diziye yeni isim daha eklendi. Deniz karakterini canlandıracak isim ise Sahra Şaş.

Pastel Film aracılığıyla yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi pandemi sebebiyle çekimlerini durdurmuştu. Hemen ardından da dizinin sezon finalini yayınlamışlardı. Nevşehir Kapadokya’da devam eden çekimler tam gaz devam ederken. Zümrüdüanka isimli dizinin ana karakterlerini Ceren Yılmaz ve Alp Navruz paylaşıyor. Dizinin sevenleri tarafından Deniz karakterinin kim olacağı sabırsızlıkla bekleniyordu. Edinilen bilgilere göre Sahra Şaş dizinin Deniz’i olacak.

Sahra Şaş'ın Kariyeri

1994 doğumlu oyuncu İstanbul şehrinde doğdu. Oyunculuk eğitimi de alan Şaş ilk oyunculuk tecrübesini Tatar Ramazan dizisinde sergilemiştir. Ardından ise Zümrüdüanka gibi bir Fox TV dizisinde sevenleri ile buluşan Bizim Hikaye isimli dizide oyunculuk yapmıştır. Sahra Şaş’ın oynadığı dizi ve filmler şunlardır;

Bizim Hikaye (Çiçek) (Dizi)

Martı (Mediha) ( Film)

Kadın (Berşan) (Dizi)

Çoban Yıldızı (Rüveyda) (Dizi)

Kösem Sultan (Dilber) (Dizi)

Aşkın Dili Yok (Dizi)

Tatar Ramazan (Dizi)

 

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Sahra Şaş yaşı ve oynadığı diziler
Emekli banka promosyonu kaç yılda bir verilecek? Emekli maaşına promosyon veren bankalar 2020
ATV Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler hakkında bilgiler
Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı ne? Erdem Vurdem oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisindeki Turgay Güngör karakteri Kimdir? Kenan Ece dizideki rolü ve hayatı
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakteri kimdir? Çağrı Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz dizisi Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu
Kredi borcu olan kişileri sevindirecek haber! Bankalar borç kapatma kredisi kampanyaları düzenliyor
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Yapma
Netlix Kod Adı Kulüp oyuncuları ve konusu
Star TV Seni Çok Bekledim 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
99/3 Tertip askerlik yerleri belli oldu! Birliklerine ne zaman teslim olacaklar?
Entübasyon ne demektir? Entübe hastanın farkı nedir? Nerede tedavi görür?
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?
Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Konutta faiz rekoru kırıldı! Konut satışları nasıl ilerleyecek? Kredi faizleri artmayı sürdürecek mi?
Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Kuruluş Osman dizisiyle Osman Bey'in hayatı, eşleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.