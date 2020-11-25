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Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı ne? Sahra Şaş oynadığı diziler

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı ne? Sahra Şaş oynadığı diziler haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 25.11.2020 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:24
Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı ne? Sahra Şaş oynadığı diziler
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Herkesin bildiği gibi Koronavirüs dizi setlerine de darbe vurdu. Salgın sebebiyle çoğu dizin yarım kalmıştı. 

Önümüzdeki günlerde 2. sezonu ile Fox Tv’de buluşacak Zümrüdüanka isimli diziye yeni isim daha eklendi. Deniz karakterini canlandıracak isim ise Sahra Şaş.


Pastel Film aracılığıyla yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi pandemi sebebiyle çekimlerini durdurmuştu. Hemen ardından da dizinin sezon finalini yayınlamışlardı. Nevşehir Kapadokya’da devam eden çekimler tam gaz devam ederken. Zümrüdüanka isimli dizinin ana karakterlerini Ceren Yılmaz ve Alp Navruz paylaşıyor. Dizinin sevenleri tarafından Deniz karakterinin kim olacağı sabırsızlıkla bekleniyordu. Edinilen bilgilere göre Sahra Şaş dizinin Deniz’i olacak.

Sahra Şaş'ın Kariyeri

1994 doğumlu oyuncu İstanbul şehrinde doğdu. Oyunculuk eğitimi de alan Şaş ilk oyunculuk tecrübesini Tatar Ramazan dizisinde sergilemiştir. Ardından ise Zümrüdüanka gibi bir Fox TV dizisinde sevenleri ile buluşan Bizim Hikaye isimli dizide oyunculuk yapmıştır. Sahra Şaş’ın oynadığı dizi ve filmler şunlardır;

Bizim Hikaye (Çiçek) (Dizi)

Martı (Mediha) ( Film)

Kadın (Berşan) (Dizi)

Çoban Yıldızı (Rüveyda) (Dizi)

Kösem Sultan (Dilber) (Dizi)

Aşkın Dili Yok (Dizi)

Tatar Ramazan (Dizi)

 

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:24
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