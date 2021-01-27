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Zümrüdüanka dizi oyuncusu Deniz kimdir? Sahra Şaş hakkında bilgiler

Zümrüdüanka dizi oyuncusu Deniz kimdir? Sahra Şaş hakkında bilgiler konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Zümrüdüanka dizi oyuncusu Deniz kimdir? Sahra Şaş hakkında bilgiler ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 27.01.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:24
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Deniz kimdir? Sahra Şaş hakkında bilgiler
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Herkesin bildiği gibi Koronavirüs dizi setlerine de darbe vurdu. Salgın sebebiyle çoğu dizin yarım kalmıştı. 

Önümüzdeki günlerde 2. sezonu ile Fox Tv’de buluşacak Zümrüdüanka isimli diziye yeni isim daha eklendi. Deniz karakterini canlandıracak isim ise Sahra Şaş.

Pastel Film aracılığıyla yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi pandemi sebebiyle çekimlerini durdurmuştu. Hemen ardından da dizinin sezon finalini yayınlamışlardı. Nevşehir Kapadokya’da devam eden çekimler tam gaz devam ederken. Zümrüdüanka isimli dizinin ana karakterlerini Ceren Yılmaz ve Alp Navruz paylaşıyor. Dizinin sevenleri tarafından Deniz karakterinin kim olacağı sabırsızlıkla bekleniyordu. Edinilen bilgilere göre Sahra Şaş dizinin Deniz’i olacak.

Sahra Şaş'ın Kariyeri

1994 doğumlu oyuncu İstanbul şehrinde doğdu. Oyunculuk eğitimi de alan Şaş ilk oyunculuk tecrübesini Tatar Ramazan dizisinde sergilemiştir. Ardından ise Zümrüdüanka gibi bir Fox TV dizisinde sevenleri ile buluşan Bizim Hikaye isimli dizide oyunculuk yapmıştır. Sahra Şaş’ın oynadığı dizi ve filmler şunlardır;

Bizim Hikaye (Çiçek) (Dizi)

Martı (Mediha) ( Film)

Kadın (Berşan) (Dizi)

Çoban Yıldızı (Rüveyda) (Dizi)

Kösem Sultan (Dilber) (Dizi)

Aşkın Dili Yok (Dizi)

Tatar Ramazan (Dizi)

 

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:24
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