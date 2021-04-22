Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi güncel faiz oranları

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ev alacak kişilere konut kredisi imkânı sunarken düşük faiz oranları sayesinde birçok vatandaşa bu zorlu süreçte yardım etmeyi ihmal etmiyor. Hem kendi müşterilerine hem de müşterisi olmayan vatandaşlara destek sunan kamu bankaları sayesinde vatandaşlar ev sahibi olabiliyor. Taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve tüketici kredisi olarak verilen faiz oranları güncel bilgileri haberimizde yer alıyor.

Ziraat Bankası taşıt konut ihtiyaç kredisi

Tüketici kredisi: %1.51’den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37’den başlayan fiyatlarla

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları

Taşıt kredisi: %1.50’den

İhtiyaç kredisi %1.51’den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32’den başlamaktadır.

Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranları

İhtiyaç Kredilerinde %1,51’dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54’den,

Konut Kredilerinde %1,38’den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

Konut kredisi bankalardan nasıl alınır?

Konut kredisi almak istiyorsanız ilk olarak ilgili bankaların şartlarını kontrol etmelisiniz. Konut kredisi alacak kişi banka şartlarına uyuyorsa evlerinin ekspertiz değerlerine göre onay almaları gerekecektir. Alacağınız ev ekspertiz değerinin %80’ine kadar kredi alabilirsiniz. Alınacak tüm konut kredilerinde ilk taksit ertelemesini 3 ay, toplamda ise 120 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.