Ziraat Katılım Bankası Filika kart nasıl alınır? Kart başvurusu ve gerekli şartlar

Ziraat Katılım Bankası, müşterilerine özel özellikler bulunduran Filika kartı müşterilerine sunmaktadır. Kart ücretinin alınmadığı bu kartın sahibi olmak için şubelere gidilmesi gerekmektedir. Filika kart ile 2 ile 60 aya varan taksitler bulunmaktadır.

Filika Kart Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Kart başvurusunun hızlı sonuçlanması için findeks notunun yüksek olması gerekmektedir. Kart başvurusunun durumu ise 0850 220 50 00 nolu müşteri hizmetlerini arayarak yapılabilmektedir. Kart başvuruları birkaç gün içinde sonuçlanabilmektedir.

Filika Kart Başvurusu Neden Onaylanmaz?

Başvurunun onaylanmaması bazı durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Bunlar,

Findeks notunun düşük olması

Ödenmeyen borç bulunması

Harcamaların aylık gelirin dört katı kadar aşması

Başvuran kişinin üzerinde haciz bulunması gibi durumlarda başvuruya yanıt gelmemektedir.