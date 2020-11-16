Ziraat Katılım Bankası Filika kart nasıl alınır? Kart başvurusu ve gerekli şartlar

Ziraat Katılım Bankası, müşterilerine özel özellikler bulunduran Filika kartı müşterilerine sunmaktadır. Kart ücretinin alınmadığı bu kartın sahibi olmak için şubelere gidilmesi gerekmektedir. Filika kart ile 2 ile 60 aya varan taksitler bulunmaktadır.
Filika Kart Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?
Kart başvurusunun hızlı sonuçlanması için findeks notunun yüksek olması gerekmektedir. Kart başvurusunun durumu ise 0850 220 50 00 nolu müşteri hizmetlerini arayarak yapılabilmektedir. Kart başvuruları birkaç gün içinde sonuçlanabilmektedir.
Filika Kart Başvurusu Neden Onaylanmaz?
Findeks notunun düşük olması
Ödenmeyen borç bulunması
Harcamaların aylık gelirin dört katı kadar aşması
Başvuran kişinin üzerinde haciz bulunması gibi durumlarda başvuruya yanıt gelmemektedir.