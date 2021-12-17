İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Ziraat BES nedir? BES nasıl iptal edilmektedir?

Ziraat Bankası, müşterilerine bireysel emeklilik sistemi olan BES'i sunmaktadır. Ziraat BES ile vatandaşlar birikim yapabilmektedir. Ziraat BES'in ne olduğu ve nasıl iptal edildiği araştırılmaktadır. Ziraat BES,nedir nasıl iptal edilmektedir? Bu haberimizde Ziraat BES ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Ziraat BES ile ilgili detaylar...

17 Aralık 2021 Cuma 02:17
Ziraat BES nedir? BES nasıl iptal edilmektedir?
Takip Et:

Normal emeklilik sisteminin dışında Ziraat BES ile kişiler yatırım yapmasıyla ilişkilidir. Belirli bir para yatırarak daha sonralar için para biriktirebilirsiniz.Ayrıca bu sistem için devlet de destek sağlamaktadır. Ziraat BES nedir?

Ziraat Bankası BES

Bireysel emeklilik sistemi ile her ay banka kartı ya da maaş kartından kesintiler yaparak sisteme eklenmektedir. Devlet teşvikleri de bu sisteme eklenir. Bu yatırım ile birikim ve teşvik kazanmaktasınız. Karar değişikliğinde ise sistemi iptal etme imkanınız da bulunmaktadır.

Ziraat Bankası BES iptal

Ziraat Bankası’nın BES programını iptal imkanı bulunmaktadır. Devlet teşvikinden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekir.Sistemi iptal için şubelere giderek gerçekleştirebilirsiniz.Ayrıca BES ile ilgili detayları şubeye giderek öğrenebilirsiniz.


Son Güncelleme: 17.12.2021 02:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası BESZiraat BES Nasıl Iptal Edilir?Ziraat BES Nedir?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli kredisi kullanma şartları nelerdir? Emekliler ne kadar kredi kullanabilir?
Emekli kredisi kullanma şartları nelerdir? Emekliler ne kadar kredi kullanabilir?
Kuveyt Türk araç kredisi faiz oranı ve vadesi nedir? Kimler faydalanabilir?
Kuveyt Türk araç kredisi faiz oranı ve vadesi nedir? Kimler faydalanabilir?
KOSGEB personel desteği nedir ? KOSGEB personel desteği başvurusu için gereken şartlar nelerdir?
KOSGEB personel desteği nedir ? KOSGEB personel desteği başvurusu için gereken şartlar nelerdir?
Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisine nasıl başvurulur? Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi veriyor
Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisine nasıl başvurulur? Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi veriyor
Tarım Kredi Kooperatifi güncel tohum fiyatları ne kadar?
Tarım Kredi Kooperatifi güncel tohum fiyatları ne kadar?
Düşük faiz oranları çiftçi kredileri
Düşük faiz oranları çiftçi kredileri

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Ziraat BES nedir? BES nasıl iptal edilmektedir?
Anlaşmalı boşanma protokolü nedir? Anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçe örneği
Microsoft Windows 10X projesini durdurduğunu açıkladı
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Aralık 2021 Cuma Instagram giriş sorunu
Hangi kuruluşlar Türkiye'den yurt dışına para transferi gerçekleştirmektedir?
Hafta sonu 18 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 18 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
17 Aralık 2021 Cuma evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Aslı Ünsalan kimdir? Nerelidir? Aslı Ünsalan nerede oturuyor?
Mahrem ne demek, anlamı nedir?
İbrahim Sevinç kimdir ? Nerede doğmuştur? İbrahim Sevinç evli mi? İbrahim Sevinç kaç yaşında?
Hidayet Erdinç kimdir, nerede doğmuştur? Hidayet Erdinç evli mi? Hidayet Erdinç kaç yaşında?
Eylül 2021 burç yorumları
Abdullah Şekeroğlu kimdir? Nerelidir? Abdullah Şekeroğlu nerede oturuyor?
Evde galoş paketleme işi nasıl yapılır?
Doğru kişi nasıl bulunur? Doğru kişiyi bulmanın ipuçları
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı nasıl belirtileri nelerdir ?
Natali Yeres kimdir? Kaç yaşındadır?
İŞKUR İşbaşı eğitim programı için gereken şartlar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.