Ziraat BES nedir? BES nasıl iptal edilmektedir?

Normal emeklilik sisteminin dışında Ziraat BES ile kişiler yatırım yapmasıyla ilişkilidir. Belirli bir para yatırarak daha sonralar için para biriktirebilirsiniz.Ayrıca bu sistem için devlet de destek sağlamaktadır. Ziraat BES nedir?

Ziraat Bankası BES

Bireysel emeklilik sistemi ile her ay banka kartı ya da maaş kartından kesintiler yaparak sisteme eklenmektedir. Devlet teşvikleri de bu sisteme eklenir. Bu yatırım ile birikim ve teşvik kazanmaktasınız. Karar değişikliğinde ise sistemi iptal etme imkanınız da bulunmaktadır.

Ziraat Bankası BES iptal

Ziraat Bankası’nın BES programını iptal imkanı bulunmaktadır. Devlet teşvikinden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekir.Sistemi iptal için şubelere giderek gerçekleştirebilirsiniz.Ayrıca BES ile ilgili detayları şubeye giderek öğrenebilirsiniz.