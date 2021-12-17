Ziraat BES nedir? BES nasıl iptal edilmektedir?

Normal emeklilik sisteminin dışında Ziraat BES ile kişiler yatırım yapmasıyla ilişkilidir. Belirli bir para yatırarak daha sonralar için para biriktirebilirsiniz.Ayrıca bu sistem için devlet de destek sağlamaktadır. Ziraat BES nedir?
Ziraat Bankası BES
Ziraat Bankası BES iptal
Ziraat Bankası’nın BES programını iptal imkanı bulunmaktadır. Devlet teşvikinden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekir.Sistemi iptal için şubelere giderek gerçekleştirebilirsiniz.Ayrıca BES ile ilgili detayları şubeye giderek öğrenebilirsiniz.
Son Güncelleme: 17.12.2021 02:17