Ziraat Bankası'nın verdiği yem kredisi nasıl alınır, başvuru detayları nedir?

Türkiye’de birçok banka, çiftçilere çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Hem tarımla hem de hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, bu fırsatlardan yararlanmaktadır. Tohum, gübre gibi konularda çiftçilere destek olan bankalar, hayvancılık yapan vatandaşlara yem kredisi fırsatı da sunuyor. Bu fırsat sadece Ziraat Bankası’nda mevcut. Yem kredisi almak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası’na başvurarak, yem kredisi alabilirler. İşte yem kredisinin detayları...

Büyükbaş veya küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yem kredisi almak için başvuru yapabilir. Süt yemleri, kuzu ve buzağı yemleri ve besi yemleri olarak yemler üç sınıfa ayrılır. Bu yemleri almak için krediye ihtiyacı olan vatandaşlar, Ziraat Bankası’nda yem kredisi alabilir. Bu paket, devlet teşvikli bir destek paketi olduğu için, vatandaşlara hem uygun faizle hem de ödeme kolaylığı sağlanarak veriliyor. Hayvancılıkla uğraşan herkes, bu paketten yararlanabilir.

Yem kredisi nasıl alınır?

Yem kredisi almak isteyen vatandaşların, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne başvuru yapması gerekiyor. İlk kez yem parası alacak olan vatandaşların, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne kayıt olması da gerekiyor. Ardından Ziraat Bankası’na başvurarak, yem kredisi alabilirsiniz. Yem kredisi, hayvan sayısı ve cinsine göre verilmektedir. Bu yüzden alacağınız kredi miktarını, sahip olduğunuz hayvan sayısı ve cinsi belirliyor. Süt hayvancılığı için, hayvan başına 1000 lira yem parası veriliyor. Küçükbaş hayvanlar için ise, hayvan başına 200 lira yem parası verilmekte.

Geri ödemeler nasıl yapılıyor? Yem kredisine başvuru yapmanız ve başvurunuzun onaylanması halinde, ödeme koşullarını banka ile görüşerek belirliyorsunuz. Ödemenin kaç taksitle, ne kadar ödeneceğine tamamen siz karar veriyorsunuz. Yani yem kredisini geri ödemek için, en uygun koşulları tercih ederek geri ödeme yapabilirsiniz. Ödemeler, Ziraat Bankası’na yapılacaktır.

Ziraat Bankası’nın yem kredisi

Ziraat Bankası’ndan yem kredisi alan çiftçiler, herhangi bir faiz ödemesi yapmayacak. Yani sıfır faizli bir kredi alacaklar.

Kredinin vadesi 180 gün yani 6 ay olarak belirlenmiştir.

Yem kredisi almak isteyen vatandaşlar, hem Ziraat Bankası’na hem de Tarım Kredi Kooperatifleri’ne başvuru yaparak, bu krediden yararlanabilir.

Yem kredisi almak isteyen çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Kredi almak için gereken evraklar

Nüfus cüzdanı

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olduğunuza dair kayıt belgesi

Vergi levhası

İşletmenin tapusunun fotokopisi, kira kontratı belgeleri

Yem almak istediğiniz hayvanların, küpe numaraları