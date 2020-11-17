Ziraat Bankasından öğrencilere kredi müjdesi! Eğitim kredisi için aranan şartlar nelerdir?

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Nedir, Şartları Neler?

Ziraat Bankası birçok alanda olduğu gibi öğrencilere maddi destek sağlamaktadır. Ziraat Bankası bu tür kredileri belirli koşullar altında sunmaktadır. Kredi vadeleri bankadan bankaya farklılık gösterdiği için Ziraat Bankası'nın sunduğu kredi miktarı ve faiz oranları da değişiklik gösterebilir. Ziraat Bankası eğitim kredisi, ağırlıklı olarak gider maliyetlerini karşılamaya yöneliktir. Bu kredi aynı zamanda sadece öğrencilere değil, kursiyerlere, öğrenci velilerine, öğrencilerin yasal velilerine ve öğrencilerle akrabalığı olan kişilere de verilebilir.

Krediden yararlanmak için belirli koşulların karşılanması gerekir. Banka, kredi başvurusu yaparken bu noktaları dikkate alır. Kredi başvurusu üzerinden kredi almanızı engelleyen durumlar varsa, kredi başvurusu da reddedilir. Eğitim kredisi durumunda, öncelikli durum başvuru sahibinin kredi notudur. Kredi notunuz düşükse, kredi almak zor olabilir. Bu noktada, daha önce hiç kredi kullanmamışlarsa, kredi puanları daha düşük olduğu için öğrenci kredi puanlarının düşük olacağını unutmayın. Bu durumda kefilin gösterilmesi yararlı olacaktır.

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi 2020

Bankanın dikkat çektiği bir diğer nokta ise gelir durumu. Kredi çekenler bankaya bir gelir sağlamalıdır. Yüksek limitli kredi almak isteyenler için ek gelir belgelemişlerse, kredi almak daha kolay olacaktır. Öğrencilerin genellikle sabit bir geliri olmadığı düşünülürse, olumsuz bir durumla karşılaşabilirler. Ancak ebeveynler başvurursa kredi almaları daha kolay olacaktır.

Eğitim kredisi çekebilmek için Ziraat Bankası'nın sunduğu şartları bilmeniz gerekir. Banka, 60 aya varan vadelerde eğitim kredisi sağlamaktadır. Taksitli olarak da kullanılmaktadır. Krediye isteğe bağlı olarak mevduat hesaplar üzerinden ulaşmak mümkündür. Aynı zamanda banka kefil veya teminat da istemektedir. Eğitim kredisi faiz oranı 1.05'tir ve bu durum kredi notunuza göre değişiklik gösterebilir.

Bir bankadan eğitim kredisi için başvururken bazı belgeler de sunulmalıdır. Dolayısıyla bankadan alınacak kredi talep formu, TC kimlik belgesi veya bu belgenin yerine geçen bir kimlik belgesi, pasaport veya ehliyet, gelir belgesi, banka şubesinin talep ettiği ek belgeler, öğrenim faturaları ve öğrencilerin aktif öğrenci olduğunu kanıtlayan bir belge eşlik etmelidir.

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Nasıl Kullanılır?

Eğitim kredisinden yararlanmak için öncelikle kredinin tamamen eğitim masrafları için kullanılması gerekiyor. Öneğin, özel okullarda veya vakıf üniversitelerinde eğitim söz konusu olduğunda, eğitim kredileri hemen sağlanacaktır. Ayrıca eğitim kredisi çekilerek başka harcamalar yapılması mümkün değildir. Banka, ödenmesi gereken eğitim borçlarının kaydını tutar ve masrafların bu hesaplara aktarılmasını sağlar. Bu şartlar üzerinden önek bir hesaplama yapılması durumunda 10 bin 12 ay vadeli eğitim kredisi çekilirken aylık taksit 903 TL olacak. 10.000 TL tutarında bir kredi olması durumunda 24 ay vadeli bu tutarın aylık ödemesi 485 TL'dir. Bankanın kredi değerliliğinize bağlı olarak faiz oranlarını artırabileceğini unutmayın.